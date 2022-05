Vincenzo Nibali che ha perso João Almeida che gli avrebbe dato un po' di morale. In chiave classifica, però, il corridore dell'Astana resta Non è stata una giornata positiva perche ha perso 2' dai migliori , senza riuscire neanche a tenere il passo diche gli avrebbe dato un po' di morale. In chiave classifica, però, il corridore dell'Astana resta saldamente al 5° posto , a distanza di sicurezza da Bilbao, Hirt e Buchmann. Ma, come sappiamo, essendo l'ultimo Giro d'Italia dello Squalo , l'obiettivo è un altro. Quello di poter vincere almeno una tappa per salutare il Giro con un successo. Ed ecco che Nibali diventa pessimista al riguardo.

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Carapaz si difende! Van der Poel cerca l'impresa, ma vince Buitrago 2 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Jai Hindley João Almeida Mikel Landa

Le parole di Nibali

Anche ieri è stata una giornata complicata. Oggi purtroppo le gambe erano queste, ho cercato di gestirmi, ma non potevo fare altro. Se va via la fuga in questo modo sarà difficile provarci. Inoltre, se le gambe son queste, è difficile provare a vincere una tappa. [Nibali a Spaziociclismo]

Ci sono, però, ancora due occasioni per Vincenzo. Venerdì 27 c'è la tappa di Santuario di Castelmonte, col Kolovrat, che diventa ideale per un'azione in fuga da lontano. E poi la tappa regina di sabato 28 della Marmolada.

Buitrago, lacrime di gioia: trionfa a Lavarone, rivivi l'arrivo

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19