Vincenzo Nibali, anche se la vittoria in realtà non è arrivata. Ma non ci è andato tanto lontano. Alla fine l'azione decisiva l'ha fatta Simon Yates che è arrivato Si chiude una tappa memorabile per, anche se la vittoria in realtà non è arrivata. Ma non ci è andato tanto lontano. Alla fine l'azione decisiva l'ha fattache è arrivato solo al traguardo di Torino . Il corridore siciliano però non demorde. Lui, continua a dire, di non guardare la classifica , ma vuole a tutti i costi un successo anche per ringraziare i tifosi italiani che lo stanno sostenendo in queste settimane.

Ero guardato a vista

Il ritmo imposto dalla Bora Hansgrohe è stato veramente moto alto. Faceva caldo e non c’era molto tempo per alimentarsi. Questo ha reso la giornata davvero molto difficile. Sono soddisfatto, cercavo la vittoria di tappa, ma sapevo che sarebbe stato difficile. Anche perché non sono fuori classifica ed ero guardato a vista

Voglio dedicare al pubblico una vittoria di tappa

Sono veramente molto felice dell’accoglienza del pubblico, dall’inizio del Giro mi dà grande forza e vorrei dedicare loro una vittoria di tappa. Ma forse non basterebbe nemmeno un mese per ringraziare tutti. Io continuo a correre spensierato, se un giorno salto non è un problema

