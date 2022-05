Vincenzo Nibali alla Corsa Rosa. Una storia fatta di 11 partecipazioni (tutti portati al termine), 6 podi, incluse Squalo chiude la sua esperienza con un ottimo 4° posto impronosticabile alla vigilia di questo Giro, così come a Giro in corso quando dovette patire una Cala il sipario sul Giro d'Italia 105 , ma cala anche il sipario sull'avventura dialla Corsa Rosa. Una storia fatta di 11 partecipazioni (tutti portati al termine), 6 podi, incluse due vittorie nel 2013 e nel 2016 . Lochiude la sua esperienza con un ottimo 4° posto impronosticabile alla vigilia di questo Giro, così come a Giro in corso quando dovette patire una debacle importante sull'Etna . Invece, è riuscito ad essere protagonista fino al 4° posto? C'è spazio per ripensare al ritiro dal ciclismo?

Di energie ce n'erano poche, ma grazie ai tifosi

È finita con questa crono, in cui le forze erano quelle che erano dopo un Giro un po’ così. Ero stanco e ho cercato di gestire con quello che avevo. Oggi ancora una grandissima emozione e finire in questo scenario dell’Arena è una emozione unica, delle sensazioni fantastiche. Sono felice di aver portato a termine questo Giro. È stato molto duro e dispendioso, quindi ora è il momento di recuperare. Ho vissuto tantissime emozioni in questi giorni e voglio salutare tutti i tifosi che mi hanno seguito. Quelli che sono stati dietro alla tv in tutti questi anni e tutti coloro che in queste settimane mi hanno dedicato un cartello, un saluto, un grido o un applauso. Mi hanno dato davvero tanta grinta

Chiudo col Giro di Lombardia

A volte le decisioni sono difficili da prendere. Penso di aver regalato grandissime emozioni, anche ai tifosi e sono felice di quello che ho fatto. Credo che non ci saranno ripensamenti. Arrivo a fine stagione, chiudendo la carriera al Giro di Lombardia e poi basta

