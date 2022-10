Ciclismo

Giro d'Italia 2023 - Arianna Fontana: "Con la bici cerco di tenermi in forma. Milano-Cortina? Ci credo ancora"

GIRO D'ITALIA - C'era anche Arianna Fontana alla presentazione del Giro d'Italia 2023. La pattinatrice azzurra, ora in pausa, crede ancora nella sua presenza alle Olimpiadi del 2026, quelle di "casa" di Milano-Cortina. Intanto ci confessa il suo amore per la bicicletta, un mezzo importante per tenersi in forma.

00:01:43, 32 minuti fa