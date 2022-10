Ciclismo

Giro d'Italia 2023 - Matteo Sobrero: "Giro impegnativo, terza settimana molto dura. Spero di esserci"

GIRO D'ITALIA - Il corridore della BikeExchange, che ha vinto l'ultima tappa del Giro 2022, la crono di Verona, spera di essere al via del Giro anche nella prossima stagione. Soprattutto per la tappa 12 che passerà da casa... Giro molto duro per Sobrero, anche se la terza settimana sarà ancora più impegnativa.

00:01:03, 9 minuti fa