Biniam Girmay, l'occhio è ancora troppo gonfio il giorno dopo Niente da fare per, l'occhio è ancora troppo gonfio il giorno dopo l'inconveniente della cerimonia di premiazione e l'eritreo della Intermarché-Wanty-Gobert è costretto a ritirarsi dal Giro d'Italia 2022. L'ufficialità arriva nella mattinata che precede l' 11ª tappa della Corsa Rosa, tutta pianeggiante da Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia.

Il Giro saluta anzitempo uno dei corridori più interessanti e più amati di questa edizione, proprio il giorno dopo la vittoria della frazione di Jesi che lo ha reso celebre, diventando il primo corridore dell'Africa Nera ad alzare le braccia al cielo nella corsa a tappe di tre settimane del Bel Paese. Ma proprio durante la premiazione del vincitore, l'eritreo è stato colpito all'occhio sinistro dal tappo dello spumante, scappato mentre lo stesso Girmay lo stava per aprire da terra.

Portato in ospedale per accertamenti appena sceso dal podio, dai primi esami il ciclista della Intermarché-Wanty-Gobert non sembra aver riportato conseguenze serie all'occhio, a parte il dolore e il gonfiore. Ma la squadra ha preferito escluderlo dal Giro per precauzione.

Biniam Girmay è stato protagonista sin dalle prime battute dell'edizione numero 105 del Giro d'Italia in Ungheria, quando è arrivato vicinissimo a diventare il primo africano a vestire la maglia rosa, battuto soltanto da Mathieu van der Poel. Nel corso della prima settimana ha ottenuto numerosi piazzamenti in top-5 (due quarti e due quinti posti oltre al piazzamento d'onore nella tappa inaugurale). Poi lo storico successo nella decima frazione (Pescara-Jesi), quella dedicata a Michele Scarponi: stupendo in Ungheria, quando è arrivato vicinissimo a diventare il primo africano a vestire la maglia rosa, battuto soltanto da Mathieu van der Poel. Nel corso della prima settimana ha ottenuto numerosi piazzamenti in top-5 (due quarti e due quinti posti oltre al piazzamento d'onore nella tappa inaugurale). Poi lo storico successo nella decima frazione (Pescara-Jesi), quella dedicata a Michele Scarponi: stupendo duello ruota a ruota con il solito van der Poel , ma il fenomeno olandese dell'Alpecin-Fenix alza bandiera bianca all'ultimo metro, riconoscendone sportivamente la superiorità, regalando una delle cartoline più belle di questa edizione del Giro. Conseguentemente al trionfo, Girmay era tornato prepotentemente in lotta per la classifica a punti , a poche lunghezze di distanza dall'attuale maglia ciclamino Arnaud Demare. Poi, il beffardo epilogo.

