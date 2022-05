parcheggiare Cavendish, così da poter far fare il Tour a Jakobsen che comunque si è ripreso alla grande dopo quel gravissimo incidente che ebbe con Groenewegen al Giro di Polonia nell'agosto 2020. Il neerlandese aveva già vinto lo scorso anno: 7 successi nel 2021, Eurosport “The Breakdown”, condotto da Orla Chennaoui e Greg Rutherford. Cav vuole giocarsi le sue chance senza inscenare un duello fratricida con Jakobsen. Soprattutto per quello che hanno attraversato insieme nell'ultimo periodo, quando i due si sono fatti forza l'un l'altro. Ecco, appunto. Questo Giro d'Italia sembra solo l'occasione perCavendish, così da poter far fare il Tour ache comunque si è ripreso alla grande dopo quel gravissimo incidente che ebbe con Groenewegen al Giro di Polonia nell'agosto 2020. Il neerlandese aveva già vinto lo scorso anno: 7 successi nel 2021, comprese tre tappe alla Vuelta . A cui si aggiungono i 6 successi di questa prima parte di stagione. Merita lui la presenza al Tour? Cavendish non vuole neanche porsi questa questione, come detto al podcast di, condotto da Orla Chennaoui e Greg Rutherford.vuole giocarsi le sue chance senza inscenare uncon Jakobsen. Soprattutto per quello che hanno attraversato insieme nell'ultimo periodo, quando i due si sono fatti forza l'un l'altro.

Ma vai anche al Tour de France?

È una storia facile da scrivere. 'Ci vado o non ci vado?'. Secondo la mia onesta opinione, è una domanda un po' così, perché è facile rispondere. Jakobsen ed io ci siamo supportati così tanto negli ultimi anni. Non voglio creare un duello. È l'ultima cosa che voglio ed è l'ultima cosa che vuole lui. L'unica cosa che mi spaventa di tutto questo, è che si crei qualsiasi tipo di rivalità tra di noi perché siamo stati lì l'uno per l'altro in questo periodo. [Cavendish al podcast di Eurosport The Breakdown”]

Ovviamente lo so solo per esperienza, sapendo cosa succede quando la stampa vuole creare una rivalità tra due corridori. Non è proprio così bello e, purtroppo, può causare attrito. Non siamo così. Non vogliamo essere così. Ecco perché sono piuttosto riluttante a parlarne perché non voglio litigare con un amico a causa di qualcosa che è fuori dal nostro controllo. Ma quello che è sotto il mio controllo è di non parlarne. Quindi, le influenze esterne sono fuori dal mio controllo e non possono quindi influenzarlo

Due splendidi ritorni nel 2021: Cavendish e Jakobsen

Ma il record di Merckx?

Lo sento davvero, lo sento davvero davvero. Voglio vincere altre 50 tappe del Tour, quindi non mi dà fastidio. Ci sono alcune persone che vorrebbero che Fabio vinca al Tour in modo che io non partecipi al Tour. Non fraintendermi, ne abbiamo già parlato. È un gruppo di persone molto piccolo. È quel piccolo gruppo che fa la cosa più grande. Chiunque andrà al Tour, tutti gli 8 ragazzi che ci saranno per la Quick Step Alpha Vinyl, avranno il sostegno dei 22 corridori di quella squadra che resteranno fuori. Sarà incollato e urlerà alla TV, posso garantirlo. Non è giusto che ci sia la narrativa di qualcun altro. In un certo senso mi infastidisce e preferirei semplicemente non parlarne

I più vincenti al Tour

Corridori Vittorie di tappa 1. Eddy Merckx 34 1. Mark Cavendish 34 3. Bernard Hinault 28 4. André Leducq 25 5. André Darrigade 22

Cavendish come Merckx: rivivi tutte le sue vittorie dal 2008

Poi si è toccato un tema molto delicato come quello della depressione, che ha colpito in passato anche Cavendish. Per il suo periodo senza vittorie, per quello che gli accadeva al di fuori della vita da ciclista. E lui che sperava, quasi, di avere ancora il virus Epstein-Barr (che gli era stato già diagnosticato qualche anno prima) per non sentirsi dire di avere la depressione.

Cosa ci dici della depressione?

La parola depressione è fraintesa in un certo senso. La depressione si associa solo all'essere tristi e non è così, non è solo essere tristi. La quantità di volte in cui ho provato a dipingere un'immagine. Ma non puoi, non c'è nessun quadro da dipingere. O non provi alcun sentimento o il modo in cui agisci o rispondi è del tutto irrazionale. È uno squilibrio chimico. È quando capisci che c'è qualcosa di sbagliato, è allora che puoi fare qualcosa al riguardo. Il momento in cui l'ho capito è quando mi è stata effettivamente diagnosticata. E mi sono detto, 'ho bisogno di scoprire cosa c'è che non va in me'. Ho pensato di andare a farmi dire che ho ancora il virus di Epstein-Barr, cosa che ho fatto, ma allo stesso tempo mi hanno detto che soffrivo di depressione clinica

E poi ero tipo 'phwoah'. Ora è il momento per riavere la tua vita. Rimuovo la parte del ciclismo. C'è una vita a cui devo tornare, prima di poter di nuovo essere un ciclista

Cosa consigli ai giovani?

Io sono un realista al termine della giornata, non sono un sognatore. Quando ero più giovane, eri arrogante quando dicevi: 'Vincerò oggi, certo che vincerò oggi'. Ma è solo perché sai quanto è stato difficile quando le telecamere non girano, ecco perché sai di essere in una posizione in cui vincerai

Cavendish scrive la storia: rivivi la sua 34a vittoria al Tour

