Ciclismo

Giro d'Italia - "È stato un Giro di emozioni": ecco come ha vissuto Nibali la sua ultima Corsa Rosa

GIRO D'ITALIA - Un tripudio di tifosi per Vincenzo Nibali. È stata una passerella continua per il corridore siciliano che, dopo aver comunicato il suo addio al ciclismo, ha visto ancor di più vicino il tifo italiano. Quel pubblico che veniva in strada giusto per un ultimo saluto, senza guardare risultati e classifica. E dire che Nibali ha chiuso addirittura al 4° posto questo suo ultimo Giro.

00:04:45, 43 minuti fa