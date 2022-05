Tappa in salita prima del giorno di riposo. Ci aspettavamo i fuochi d'artificio, ma non c'è stata battaglia in realtà tra i big. Dopo la tappa di Torino, vinta da Simon Yates, erano tutti col lumicino. Occasione ideale per la fuga anche se, per farla partire, ci sono voluti 80 km. Dentro il solito Mathieu van der Poel, ma c'era anche un Giulio Ciccone scatenato. Il suo Giro è stato da dimenticare fin qui, ma l'abruzzese ha trovato terreno fertile per riscattarsi. Non è stata facile contro corridori del calibro di Rui Costa, Pedrero e, soprattutto Buitrago e Hugh Carthy. Ma Ciccone era scattante. Uno, due, tre scatti e ai piedi della salita di Cogne si è lasciato tutti alle spalle prendendosi il terzo successo in carriera al Giro dopo Sestola (2016) e Ponte di Legno (2019). E terza vittoria italiana dopo i successi di Alberto Dainese a Reggio Emilia e di Stefano Oldani a Genova.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Giulio Ciccone 4h37'41'' 2. Santiago Buitrago +1'31'' 3. Antonio Pedrero +2'19'' 4. Hugh Carthy +3'09'' 5. Martijn Tusveld +4'36'' 6. Luca Covili +5'08'' 7. Natnael Tesfatsion +5'27'' 8. Bauke Mollema +5'27'' 9. Gijs Leemreize +5'27'' 10. Guillaume Martin +6'06'' 13. Richard Carapaz +7'48'' 16. Jai Hindley +7'48''

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Calendario e Risultati

CHI VINCE IL GIRO 2022 Richard Carapaz Jai Hindley João Almeida Mikel Landa Domenico Pozzovivo Pello Bilbao Emanuel Buchmann Vincenzo Nibali

28 in fuga: ci sono Ciccone, Formolo e Covili

Si parte subito con una caduta e a farne le spese sono uomini di peso: Guillaume Martin, Simon Yates e, soprattutto, la nuova maglia rosa Richard Carapaz. Tutti ripartono, mentre la fuga anche oggi non va al primo colpo. Ci vogliono 80 km per vedere la fuga andare e partono all'attacco 28 corridori. C'è il solito van der Poel, ci sono anche gli italiani: Formolo, Ciccone e Covili. Occhio però a Hugh Carthy, Sosa, Arensman e Mollema che, ormai fuori classifica, sono dei clienti difficili per la vittoria di tappa. Altro corridore interessante è Bouwman che cerca invece la maglia azzurra di miglior scalatore. È proprio il corridore neerlandese a partire con decisione sulla salita di Pila-Les Fleurs, prendendosi i 40 punti che gli valgono la maglia azzurra.

Subito maxi-caduta! Coinvolti anche Carapaz e Landa, ripartono tutti

Ciccone li stacca tutti a Cogne

Dopo la salita, Bouwman viene raggiunto da Tusveld e van der Poel, con il gruppo maglia rosa che finisce a 5' di ritardo. Sul Verrogne cambio della guardia e si portano in testa Giulio Ciccone, seguito da Buitrago e Pedrero. Prima dello scollinamento arriva anche Hugh Carthy e si forma poi un sestetto col rientro di Tusveld e Rui Costa in discesa. A 21,1 km dal traguardo parte secco Ciccone ai piedi della salita di Cogne, ma l'abruzzese non riesce a fare la differenza con Buitrago e Hugh Carthy che rientrano. Ai -18,8 nuovo scatto di Ciccone: Hugh Carthy risponde, Buitrago invece no. L'abruzzese guarda in faccia il britannico e con una nuova accelerazione lo lascia là. Diventa così un assolo per il corridore della Trek Segafredo che ritrova finalmente la vittoria al Giro, tre anni dopo l'ultima volta.

Guillaume Martin torna 10°, Carapaz fa la volata per 2''

Comincia la salita di Verrogne anche per il gruppo e si mette in testa Ulissi per lavorare in funzione di João Almeida, ma la Ineos Grenadiers blocca subito sul nascere questa azione e rimette la faccia davanti per non far partire nessuno. C'è un solo attacco, quello di Guillaume Martin che, dopo la debacle di Torino, va all'avventura. Il corridore della Cofidis guadagna subito 30'' sul gruppo maglia rosa, poi rinforza sulla salita di Cogne ritrovando anche il suo compagno Rochas che era andato in fuga. C'è immobilismo, invece, dietro, anche perché la salita di Cogne è comunque un 2° categoria. C'è giusto un po' di bagarre con Carapaz che fa la volata ma non guadagna nulla su Hindley.

Rivivi la 15a tappa del Giro (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 15a tappa 05:26:33 Replica

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29