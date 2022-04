Romain Bardet, e il 3° posto sul podio di Thymen Arensman, che il TeamDSM ha già ufficializzato la squadra che prenderà parte al prossimo Giro d'Italia (6-31 maggio). Il team tedesco è la prima squadra in assoluto a completare il suo roster (Corsa Rosa, con Romain Bardet - ovviamente - a fare il leader per la classifica generale dopo il 7° posto della passata stagione. Ci sarà anche un italiano nella formazione diretta da Iwan Spekenbrink: per le volate, infatti, c'è spazio per Alberto Dainese dopo l'ottima Vuelta del 2021. Il tempo di festeggiare la vittoria della classifica generale del Tour of the Alps con, e il 3° posto sul podio di Thymen, che ilha già ufficializzato la squadra che prenderà parte al prossimo Giro d'Italia (6-31 maggio). Il team tedesco è la prima squadra in assoluto a completare il suo roster ( tutte le startlist ) in vista della, con Romain Bardet - ovviamente - a fare il leader per la classifica generale dopo il 7° posto della passata stagione. Ci sarà anche un italiano nella formazione diretta da Iwan Spekenbrink: per le volate, infatti, c'è spazio perdopo l'ottima Vuelta del 2021.

Le parole del DS

Ci presentiamo alla corsa con una squadra ben bilanciata. Il nostro obiettivo principale sarà la classifica generale con Bardet e abbiamo corridori in ottime condizioni per sostenere questo obiettivo. Poi guarderemo agli sprint con Dainese e Bol, che insieme hanno una potenza di fuoco sulla quale cercheremo di lavorare in gara. Siamo concentrati e pronti a lottare sin dal primo giorno, dove possiamo già aspettarci alcune azioni interessanti nel gruppo. Il morale della squadra è buono e siamo tutti molto motivati a dare il massimo, mettere in mostra la nostra maglia in Italia e portare a casa i risultati migliori. [Matt Winston, ds Team DSM]

Con Romain Bardet e Alberto Dainese ci saranno quindi in squadra Thymen Arensman, Nico Denz, Martijn Tusveld, Chris Hamilton, Cees Bol e Romain Combaud.

