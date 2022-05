Eccoci rientrati in Italia dopo le prime tre tappe vissute in terra ungherese. Tappe non banali con la classifica generale che ha visto già dei movimenti interessanti. Oltre ain maglia rosa, vincitore della prima frazione di Visegrad , c'è stato l'exploit diche ha vinto la cronometro di Budapest . Potrebbe essere proprio lui la nuova maglia rosa visto che VDP, molto probabilmente, non terrà il passo dei migliori sull'Etna.

Fuggitivi ripresi! Erano andati all'attacco anche Nico Denz (DSM), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Jonathan Caicedo (Education EasyPost) e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli).

L'ultima volta che abbiamo affrontato il Rifugio Sapienza era il Giro 2017 con la vittoria di Jan Polanc. Gli ultimi due passaggi sono stati invece nel 2018, a Serra La Nave, con successo di Esteban Chaves, e nel 2020, sul versante di Piano Provenzana, col successo di Jonathan Caicedo.

Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per seguire insieme a voi la 4a tappa del Giro d'Italia, frazione da Avola a Etna di 172 km. Si arriverà sul versante di Rifugio Sapienza.

