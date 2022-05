Kolovrat, e 3230 metri di dislivello. È solo l'antipasto per il tappone della Marmolada, ma i corridori sono già al limite dopo tre settimane estenuanti. Forse ci saranno stati pochi attacchi tra i big, ma questa tappa potrebbe Ciccone non possa entrare in gioco Dopo la tappa di Treviso , che è stata tutto tranne che una passeggiata, si comincia a fare sul serio. 4 GPM, lo sconfinamento in Slovenia, per scalare il, e. È solo l'antipasto per il tappone della Marmolada, ma i corridori sono già al limite dopo tre settimane estenuanti. Forse ci saranno stati pochi attacchi tra i big, ma questa tappa potrebbe già dare qualche verdetto . Decidere anche il Giro? Forse no, perché si arriva con un 2a categoria, ma non è da escludere nulla. Possibile, però, l'arrivo di un'altra fuga e chissà chenon possa entrare in gioco dopo la vittoria di Cogne

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il percorso

Prima della due-giorni decisiva in salita. Tappa con traguardo al Santuario di Castelmonte, ma prima di arrivarci i corridori dovranno scalare Villanova Grotte (3,7 km all'8%, con picco al 13%), il Passo di Tanamea (18,8 km al 4,6%, con picco al 9%) e - una volta sconfinati in Slovenia - il Kolovrat (10,3 km al 9,2%, con picco al 15%). Allo scollinamento si torna poi in Italia e, passato il traguardo volante di Cividale del Friuli, ecco il Santuario di Castelmonte (7,1 km al 7,8%, con picco al 14%) a verificare le condizioni dei pretendenti al titolo.

Tutte le salite

-Al km 74,9 Villanova Grotte (3a categoria): 3,7 km all'8%, con picco al 13%;

-Al km 94,3 Passo di Tanamea (3a categoria): 18,8 km al 4,6%, con picco al 9%;

-Al km 101,1 Zaga (no GPM): 2,4 km al 5,8%;

-Al km 134,6 Kolovrat (1a categoria): 10,3 km al 9,2%, con picco al 15%;

-Al km 168,4 Cividale del Friuli (no GPM): 2,3 km al 7,2%;

-Al km 178 Santuario di Castelmonte (2a categoria): 7,1 km al 7,8%, con picco al 14%;

I favoriti

Ciccone e Bouwman. Sfida nella sfida per successo di tappa e maglia azzurra, anche se il neerlandese è saldamente al comando La sfida tra i big ci sarà sicuramente, ma per il discorso vittoria di tappa - immaginiamo - sarà tutto rinviato alla frazione della Marmolada. Questa volta ci giochiamo un'altra fuga e chissà che se ci sarà un'altra sfida tra. Sfida nella sfida per successo di tappa e maglia azzurra, anche se il neerlandese è saldamente al comando della classifica scalatori . Entrambi, inoltre, hanno già vinto una tappa.

Ci proverà anche Valverde? Potrebbe essere l'ultima occasione per il murciano di chiudere con una vittoria al Giro. In fuga andranno sicuramente anche Fortunato e Formolo. Il corridore della Eolo Kometa vuole riscattare un Giro opaco, il corridore dell'UAE Emirates cerca una vittoria dopo l'addio di João Almeida. E Nibali? Se avrà la gamba ci proverà, ma difficile che possa entrare in una fuga visto il 4° posto in classifica.

E se non dovesse arrivare la fuga? Sarà ancora Carapaz contro Hindley, con Landa terzo incomodo. Il basco è il più forte in salita, ma è una tappa che potrebbe essere troppo esplosiva per le sue corde. Carapaz si difenderà soltanto o cercherà di prendere più margine possibile su Hindley in vista dell'ultimo tappone?

Ciccone, Bouwman *****

Fortunato, Valverde, Leemreize, Formolo ****

Hindley, Carapaz, Landa, Peters, Hugh Carthy ***

Nibali, Guillaume Martin, Calmejane, Dombrowski, Buitrago, Hirt, Vansevenant, Pedrero **

Pozzovivo, Rochas, Ulissi, Rui Costa, Gall, de la Cruz, De Marchi, Pello Bilbao, Taaramäe, Zana *

Info utili

-Orario di partenza: 12.25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.57 e le 17.32;

-Lunghezza: 177 km;

-Dislivello: 3230 metri;

