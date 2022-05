Giro d'Italia

mai dire mai”. Lo abbiamo visto con la rimonta - insperata - di Vincenzo Nibali vinse un Giro pazzo nel 2016. A tre tappe dal termine aveva 4'43'' di ritardo dalla maglia rosa, anche il podio era piuttosto lontano... Poteva puntare comunque al 3° posto sfruttando le ultime due frazioni di montagna pura. In quel Giro, però, Nibali non aveva ancora battuto un colpo; anzi, c'era chi aveva ventilato un possibile ritiro al termine della seconda settimana a causa di una condizione fisica non soddisfacente. Nibali però riuscì a rilanciarsi, grazie all'appoggio della sua squadra, e soprattutto dell'amico e compagno Michele Scarponi, che si sacrificò per lui. Il siciliano aveva ritrovato voglia e condizione fisica: prima della tappa di Risoul era 4°, poteva puntare al podio, ma perché non provare a vincere il Giro? Quando si è con la testa libera si può provare di tutto, perché no. A Risoul ci fu il numero, ma quel numero doveva essere completato. Non bastava aver 'eliminato' Kruijswijk dall'equazione, serviva battere anche Chaves che si era portato a casa la maglia rosa (per un giorno). Ma c'era un'altra tappa, altri 4 GPM, e tanta voglia di fare con un Chaves allo stremo delle forze. Una rimonta epica, ma in quel successo fu Nel ciclismo, come nella vita, esiste il "”. Lo abbiamo visto con la rimonta - insperata - di Froome nel Giro 2018 , ma anchevinse un Giro pazzo nel 2016. A tre tappe dal termine aveva 4'43'' di ritardo dalla maglia rosa, anche il podio era piuttosto lontano... Poteva puntare comunque al 3° posto sfruttando le ultime due frazioni di montagna pura. In quel Giro, però, Nibali non aveva ancora battuto un colpo; anzi, c'era chi aveva ventilato un possibile ritiro al termine della seconda settimana a causa di una condizione fisica non soddisfacente. Nibali però riuscì a rilanciarsi, grazie all'appoggio della sua squadra, e soprattutto dell'amico e compagno, che si sacrificò per lui. Il siciliano aveva ritrovato voglia e condizione fisica: prima della tappa diera 4°, poteva puntare al podio,Quando si è con la testa libera si può provare di tutto, perché no. A Risoul ci fu il numero, ma quel numero doveva essere completato. Non bastava aver 'eliminato'dall'equazione, serviva battere ancheche si era portato a casa la maglia rosa (per un giorno). Ma c'era un'altra tappa, altri 4 GPM, e tanta voglia di fare con un Chaves allo stremo delle forze. Una rimonta epica, ma in quel successo fu clamoroso l'aiuto di Scarponi che stava per vincere la tappa, ma si fermò per aspettare Vincenzo!

L'azione decisiva: Scarponi si ferma e aspetta Nibali. C'è da ribaltare il Giro

Mancano due tappe di montagna. Quella con il Colle dell'Agnello - la Cima Coppi di quella edizione - e l'arrivo finale di Risoul e poi quella con Col de la Bonette e Colle della Lombarda. Tanti km in salita e Chaves e Valverde possono sognare il ribaltone su Kruijswijk, nonostante il neerlandese fosse stato impressionante fino a quel momento. E Nibali? Anche il siciliano ci può provare, ci deve provare, per aggiungere un podio alla sua carriera. Il corridore dell'Astana, però, non è dello stesso avviso. Lui vuole ribaltare il Giro e vincerlo, altro che podio! Sul Colle dell'Agnello scatta. Sfoltisce il gruppo dei big e Valverde paga l'altitudine. Scatta ancora appena scollinati, Chaves e Kruijswijk rispondono ma, per la foga, il corridore della LottoNL-Jumbo va a sbattere contro la neve ghiacciata raccolta a bordo strada. Lui riparte, ma con qualche costola rotta.

Vi ricordate della caduta di Kruijswijk nel 2016? Il momento clou del Giro e Nibali ne approfitta

Serve battere anche Chaves e serve distanziare il più possibile Kruijswijk, perché Nibali non può conoscere le sue condizioni. A valle, invece, nella fuga di giornata è ormai solo Michele Scarponi, suo compagno di squadra all'Astana. Non ha ancora cominciato la salita di Risoul, ma l'abruzzese conta un vantaggio superiore ai 3 minuti e si sta involando verso la vittoria personale. Ma è qui che si fa la storia. Beppe Martinelli e Paolo Slongo gli dicono di fermarsi per aspettare Nibali. Per fare un'andatura clamorosa prima del Risoul, per stancare Chaves e per non far rientrare l'olandese volante. Non è un ordine dall'ammiraglia, solo l'idea, ma Scarponi dice 'sì mi fermo'. Perché Scarponi mette da parte le velleità personali.

'Squalo'. Ma che ci fai qua? [Michele Scarponi]

Nibali: "Quel giorno a Risoul, Scarponi era l'unico che non doveva andare in fuga. E invece..."

Quella tappa, forse, l'avrebbe vinta facile, ma qui si trattava di vincere il Giro, o almeno provarci in grande stile. Scarponi si ferma una volta, due. Cambia la borraccia, fa due chiacchiere, quasi mettendo piede a terra. Arriva Vincenzo e via con l'andatura violenta a scremare il gruppetto di corridori rimasti con Nibali. Scarponi dice qualche parolina di incitamento, perché la rimonta è appena iniziata. L'azione dell'Aquila di Filottrano fa paura e Chaves comincia a scricchiolare. C'è margine per il ribaltone e Nibali completa l'azione con l'attacco a Risoul. Arriva la tappa, non ancora la maglia, ma la storia è a portata di mano.

Giro Classic: dopo Kruijswijk, anche Chaves! Nibali scatta a 5km dall'arrivo e saluta tutti

L'ordine d'arrivo della tappa di Risoul

Corridore Tempo 1. Vincenzo Nibali 4h19'54'' 2. Mikel Nieve +51'' 3. Esteban Chaves +53'' 4. Diego Ulissi +1'02'' 5. Rafal Majka +2'14'' 6. Alejandro Valverde +2'14'' 16. Steven Kruijswijk +4'54''





Giro Classic: Nibali vince a Risoul nel 2016 e ribalta il Giro. Chaves è avvisato!

L'epilogo: Nibali scavalca anche Chaves, è maglia rosa

È Nibali contro Chaves. Il siciliano aveva già provato degli allunghi, ma il colombiano aveva saputo resistere. Ma che fatica per il corridore della Orica GreenEdge che già sul Col de la Bonette aveva dimostrato di non essere pienamente in condizione, per colpa di una leggera febbre. All'inizio del Colle della Lombarda, Chaves prova a rimanere in scia di Nibali, ma a -11,8 km dal traguardo arriva l'attacco decisivo. Siamo a 5 km dallo scollinamento del Colle della Lombarda, l'ultimo GPM di 1a categoria di quel Giro, poi ci sarà l'ascesa finale di Sant'Anna di Vinadio (ma di 3a categoria). Quello era proprio l'ultimo punto utile per fare la differenza e provare a completare l'operazione rimonta: missione compiuta perché Nibali non solo recupera i 44 secondi che aveva di ritardo, ma rilancia assicurandosi a pieno titolo la maglia rosa. Chaves si deve accontentare del 2° posto, mentre Valverde si ritroverà sul podio a scapito di Kruijswijk.

L'attacco decisivo di Nibali ai -11,8 km, la leadership di Chaves scricchiola

La rimonta di Nibali è completa! Chaves ko; la maglia rosa è sua

La classifica finale del Giro 2016

Corridore Tempo 1. Vincenzo Nibali 86h32'49'' 2. Esteban Chaves +52'' 3. Alejandro Valverde +1'17'' 4. Steven Kruijswijk +1'50'' 5. Rafal Majka +4'37''

Nibali vince il Giro 2016 e viene abbracciato dalla madre di Chaves

