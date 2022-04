Fausto Masnada non sarà uno dei protagonisti del Quick Step avrebbe avuto la sua grande occasione, visto che sarebbe dovuto essere il capitano del team belga alla Corsa Rosa. Purtroppo non sarà uno dei protagonisti del prossimo Giro d'Italia . Il corridore dellaavrebbe avuto la sua grande occasione, visto che sarebbe dovuto essere il capitano del team belga alla. Purtroppo l'ha fermato la mononucleosi e, al momento, non si sa quando potrà tornare alle corse. Fermo dalla Volta a Catalunya (il 23 marzo la sua ultima corsa), il corridore bergamasco spera comunque di ricominciare presto ad allenarsi, per ipotizzare così un rientro a giugno/luglio. Le sue condizioni sono migliorate da fine marzo, ma adesso è anche la mente a risentirne visto che non può fare in alcun modo attività fisica. E ci si chiede anche cosa stia succedendo al gruppo. Masnada ha la mononucleosi, ma quanti sono stati i ciclisti a stare male nel corso di questi primi 4 mesi? Non solo per il covid...

Come stai adesso?

Non è la situazione che avrei immaginato qualche mese fa, purtroppo è così e dove accettare la dura realtà. Ora sto molto meglio rispetto a due-tre settimane fa perché è già dal Catalunya che non stavo bene ed è passato praticamente un mese. Ho iniziato a star meglio nei giorni scorsi e ho iniziato a poter fare una vita normale, non sentendomi più così stanco e debole durante la giornata. Nel riuscire a camminare e a far qualcosa. [Fausto Masnada al podcast BlaBlaBike]

Quando ti sei accorto di stare male?

Ho iniziato a non sentirmi bene durante il ritiro sul Teide. Mi sentivo più stanco del solito al mattino e non avevo grandi motivazioni ad allenarmi. Poi al Catalunya sono stato proprio male e ho preso anche un virus respiratorio che un po' tutti abbiamo contratto in quel periodo. Sono tornato a casa e non avevo miglioramenti e, dopo aver seguito tutta la terapia che i dottori mi avevano prescritto, ho provato a tornare ad allenarmi ma non andava. E a quel punto abbiamo fatto delle analisi un po' più approfondite e siamo riusciti a trovare il problema

Quando tornerai in bici?

Per il momento sono ancora fermo perché non posso fare attività sportiva. Sto facendo la vita del pensionato, faccio la mia camminatina alla mattina, esco anche nel pomeriggio, fino a quando i valori della mononucleosi non rientreranno. I dottori mi hanno consigliato di non fare attività fisica perché peggiorerei la situazione. Non c'è terapia, è una cosa noiosa, ma devo aspettare che i valori rientrino. Non possiamo fare previsioni. Non è come una frattura che sappiamo che, dopo tre settimane, l'osso si rigenera e si può sapere quando si riparte. Qui può durare due settimane, altri tre mesi. Varia di persona in persona. Non si sa la tempistica e semplicemente devo aspettare di sentirmi meglio. I dottori sperano che dopo le 5 settimane possa tornare a pedalare

È difficile fare programmi, però spero di ricominciare settimana prossima ad allenarmi e di tornare alle corse a giugno. È come se avessi fatto la pausa invernale e devo ricominciare ad allenarmi. Poteva essere un periodo importante per me. Dovevo essere in altura a preparare il Giro d'Italia, non è stata una vacanza

Tanti corridori sono stati male. Siete preoccupati? È un campanello d'allarme?

Assolutamente. Non possono negarlo. lo staff medico della squadra è veramente preoccupato perché stiamo avendo molti casi in cui ci ammaliamo. Due settimane fa erano a casa due/terzi della squadra. Questo virus delle vie respiratorie ha colpito praticamente tutto il gruppo. Sembra davvero peggio di quando c'era la pandemia. Ci sono le squadre decimate che non riescono ad andare alle corse, come la Israel che non è riuscita ad andare al Fiandre perché avevano tutti i corridori ammalati. È una cosa storica che una squadra non parta in una Classica, come al Fiandre, perché non ha i corridori da schierare, però è la realtà e tutti ci stiamo dicendo che non è possibile avere tutti questi problemi di salute che influiscono sul sistema immunitario

Non è una semplice bronchite, che si sistema col tempo. Non posso dare una spiegazione medica al riguardo, ma tutti ci stiamo chiedendo come sia possibile questa cosa quest'anno che siamo tutti ammalati o che abbiamo problemi comunque relativi alla salute

Il ct Bennati ha detto che è colpa del ciclismo moderno che esaspera i corridori

Sì siamo posti sotto stress, ma anche nel passato si era esposti allo stress e al nervosismo alle corse. È uno sport di resistenza, ma quello che dico io è non è che stiamo male perché stressati dalle squadre o abbiamo lo stress di vivere il gruppo

