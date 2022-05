Ciclismo

Giro d'Italia - Niente volata, arriva la fuga, vince De Bondt su Affini e Gabburo: il meglio in 6'

GIRO D'ITALIA - Ecco il meglio di quanto capitato nella tappa 18, quella di Treviso che, sulla carta, doveva essere l'ultima occasione per i velocisti. E invece è andata via la fuga con Edoardo Affini, Davide Gabburo, De Bondt e Cort Nielsen. Hindley fora, ma si salva, chi non si salva è Juan Pedro López.

00:05:56, un' ora fa