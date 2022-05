Vincenzo Nibali che ha detto Messina, proprio a casa di Nibali, ma i protagonisti dovevano essere le ruote veloci. Non lo sono stati Cavendish e Ewan che hanno patito l'unica salita di giornata, ma ha ritrovato Siamo ancora un po' sconvolti dalla notizia diche ha detto addio al mondo del ciclismo ma, nel ripassare un po' i suoi numeri , ecco le pagelle di questa quinta tappa del Giro. Si arrivava a, proprio a casa di Nibali, ma i protagonisti dovevano essere le ruote veloci. Non lo sono stati Cavendish e Ewan che hanno patito l'unica salita di giornata, ma ha ritrovato la vittoria Démare che non alzava le braccia al cielo da 7 mesi.

I tre promossi

Arnaud Démare

Finalmente Démare. L'ultima vittoria era datata 10 ottobre 2021 alla Parigi-Tours, 213 giorni fa. Un'infinità per un velocista. L'ultimo successo di peso era stato proprio al Giro 2020. È riuscito a sbloccarsi nonostante alcune difficoltà in salita e l'aver perso il suo compagno di squadra Guarnieri proprio sul GPM. Oggi era proprio il suo giorno.

Fernando Gaviria

La vittoria non è ancora arrivata ma, rispetto all'ultimo periodo, finalmente è un buon Gaviria. Sta prendendo le misure, ma siamo sicuri che la vittoria arriverà in questo Giro d'Italia. 3° a Balatonfüred, 2° a Messina, arriverà presto anche il trionfo.

Diego Ulissi

Il corridore toscano è un tuttofare per i suoi capitani e dire che conta 8 vittorie di tappa in carriera al Giro d'Italia. Diego Ulissi lavora nel treno per lanciare Gaviria, va a fare anche i traguardi volanti per rubare secondi di abbuono ai rivali del suo capitano João Almeida. Sempre altruista, sempre a disposizione.

Swift vince il traguardo volante, anche Almeida prende l'abbuono

I tre bocciati

Caleb Ewan

Prima parte di Giro totalmente da dimenticare per Caleb Ewan. Caduta alla prima tappa, 8° nella prima volata di gruppo a Balatonfüred, ancora peggio a Messina. Arriverà con 11'47'' di ritardo dopo essersi staccato sull'unico GPM di giornata. Sono già tante le occasioni perse.

Fatica anche Ewan! Velocisti in difficoltà sulla salita

Mark Cavendish

Lui una vittoria, rispetto a Ewan, se l'è già presa, ma questa è stata davvero una chance sprecata per Mark Cavendish. Anche lui è stato 'vittima' del Portella Mandrazzi. Una salita impegnativa, ma molto lontano dal traguardo. Si poteva fare di più. Bene hanno fatto, però, a non lasciare anche Ballerini a lavorare per Cav, in modo tale che l'italiano potesse provarci nel finale.

La strada sale, Cavendish si stacca! Tutta la squadra lo aiuta

L'Italia ancora a secco

Proprio non va! Questo inizio di Giro d'Italia non ha sorriso ai corridori italiani che pur hanno trovato un piazzamento in questa volata di Messina. Nizzolo fa 3°, Ballerini si piazza al 4° posto prendendo il posto di Cavendish. Ma non arriva la vittoria. L'ultima volta che abbiamo dovuto aspettare così tanto, era al Giro 2019 quando il primo successo azzurro fu quello di Masnada alla 6a tappa.

Giro 360: Demare è tornato! Nibali saluta il ciclismo

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

