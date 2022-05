Italia sorride ancora. Questa volta è Stefano Oldani a prendersi uno splendido successo 2600 metri di dislivello. In 25 sono andati in fuga, ma per farla partire ci sono voluti ben Lorenzo Rota e Leemreize, ma alla fine l'ha spuntata il corridore dell'Alpecin Fenix allo sprint. Tanti i delusi dopo questa tappa: chi non è riuscito ad entrare nella fuga, chi ci è entrato ma ha sprecato un'occasione. Van der Poel è uno di questi? Ma non scherziamo. Oggi il neerlandese ha fatto il gregario e che gregario per quanto ha lavorato in testa al gruppo dei battistrada. Voleva stare lì nel finale? Sicuro che avrebbe preferito stare anche lui davanti, ma la vittoria di Oldani ha impreziosito il suo lavoro durante tutta la tappa. Dopo il successo di Alberto Dainese a Reggio Emilia , l'sorride ancora. Questa volta èa prendersi uno splendido successo in quel di Genova . In una delle tappe più complesse del Giro: ok 3 GPM "solo” di 3a categoria, ma erano 204 km con. In 25 sono andati in fuga, ma per farla partire ci sono voluti ben 58 km a ritmi folli . Oldani era lì, con, ma alla fine l'ha spuntata il corridore dell'Alpecin Fenix allo sprint. Tanti i delusi dopo questa tappa: chi non è riuscito ad entrare nella fuga, chi ci è entrato ma ha sprecato un'occasione.è uno di questi?. Oggi il neerlandese ha fatto il gregario e che gregario per quanto ha lavorato in testa al gruppo dei battistrada. Voleva stare lì nel finale? Sicuro che avrebbe preferito stare anche lui davanti, ma la vittoria di Oldani ha impreziosito il suo lavoro durante tutta la tappa.

I tre promossi

Stefano Oldani (+VDP)

Tre corridori dell'Alpecin Fenix in fuga. Sembra lui la “vittima sacrificale”, quello che deve lavorare tutto il giorno. Lui è bravo a farla partire la fuga e poi è altrettanto bravo quando segue come un'ombra Rota che se ne va sul secondo GPM di giornata. Stefano Oldani, poi, batte tutti allo sprint ristretto prendendosi il primo successo di peso della sua carriera. Perfetto in ogni situazione di corsa. Decisivo l'apporto di VDP per quanto tirato per tutta la giornata.

Lorenzo Rota

Lorenzo Rota ha il merito di aver prodotto l'azione decisiva. È lui il corridore che ha portato via il terzetto sul La Colletta e ad insistere per non far rientrare gli ex compagni di fuga. Un po' troppo nervoso nel finale, fino a perdere lo sprint con Oldani, ma ci sta! È comunque un salto di qualità per il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert. Intermarché che è ancora viva, vivissima, Se Oldani è stato perfetto in ogni dinamica di corsa, sfruttando anche le situazioni che si sono venute a creare,ha il merito di aver prodotto l'azione decisiva. È lui il corridore che ha portato via il terzetto sul La Colletta e ad insistere per non far rientrare gli ex compagni di fuga. Un po' troppo nervoso nel finale, fino a perdere lo sprint con Oldani, ma ci sta! È comunque un salto di qualità per il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert. Intermarché che è ancora viva, vivissima, nonostante il ritiro di Biniam Girmay

Wilco Kelderman

Non ha vinto la tappa, ma porta a casa qualcosa. Il corridore neerlandese, infatti, ha guadagnato 8'11'' sul gruppo maglia rosa. Azione che non lo riporta in top 10, ma che lo mette nelle condizioni di avvicinarsi ancor di più. Certo, la vittoria della tappa sarebbe stato il vero obiettivo, ma la Bora Hansgrohe ha la possibilità di piazzare 3 uomini in un top 10 del Giro d'Italia. Non male come possibilità per Wilco Kelderman e i suoi dopo il disastro del Blockhaus.

I tre bocciati

Andrea Vendrame

Bocciato è una parola grossa ma, sicuramente, è uno dei delusi di giornata. Ha lavorato tanto per entrare in questa fuga, ci è riuscito, probabilmente sarebbe stato anche il più veloce del lotto. Ma, non appena il ritmo si è alzato, ha dovuto abdicare. Chance sprecata per Andrea Vendrame.

Alessandro Covi

Anche lui ha lavorato tanto in avvio di tappa e non possiamo dire nulla contro Alessandro Covi che è stato uno dei primi a muoversi. Ma, dopo quel primo tentativo, non ci ha più provato. Un vero peccato, visto che era considerato uno dei favoriti di giornata. Che abbia ricevuto degli ordini specifici da João Almeida? Perché più nessuno dell'UAE Emirates si è mosso. Ed è un gran peccato.

Mauro Schmid

Mauro Schmid doveva essere l'uomo di punta della Quick Step Alpha Vinyl, ma non è riuscito ad entrare nella fuga. Per i belgi ci ha provato Ballerini, che però si è staccato sull'ultima salita. C'è Wolfpack deve fare qualcosa di più. Altro deluso di giornata, e potenziale favorito alla vigilia, è sicuramente lo svizzero.doveva essere l'uomo di punta della Quick Step Alpha Vinyl, ma non è riuscito ad entrare nella fuga. Per i belgi ci ha provato Ballerini, che però si è staccato sull'ultima salita. C'è la vittoria di Cavendish , ma ildeve fare qualcosa di più.

