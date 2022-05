Carapaz e Hindley ballano solo 3'' dopo Passo del Vetriolo e Monterovere potrebbero far scoppiare la corsa. Ci sarà un'altra occasione Simon Yates, dopo Ci stiamo avvicinando verso la conclusione del Giro, ma non c'è ancora un vero padrone. Traballano solo 3'' dopo la tappa del Mortirolo , ma occhio a questa frazione di Lavarone. Non c'è l'arrivo in salita, ma i due GPMpotrebbero far scoppiare la corsa. Ci sarà un'altra occasione, dopo il successo di Torino , e per altri fuggitivi o sarà una sfida solo per uomini di classifica? E c'è ancora Nibali che vuole sbloccarsi per dire addio al Giro con una vittoria.

Nibali pimpante: ecco l'attacco dello Squalo in discesa

Il percorso

Altro tappone con quasi 4000 metri di dislivello, ma non c'è quello arrivo in salita che avrebbe fatto i disastri. Ci sono comunque Palù di Giovo (5,9 km al 6,8%), Passo del Vetriolo (11,8 km al 7,7%) e Monterovere (7,9 km al 9,9%, con picco al 15%). Allo scollinamento mancheranno 7 km e ci sarà strada in discesa fino ai -4, con chi si è staccato che ha margine per recuperare. Si ricomincia a salire ai -700 metri, ma nulla di che. Qualcuno, comunque, ci proverà sull'ultima salita per provare a guadagnare qualcosa in vista del gran finale del Giro.

Tutte le salite

-Al km 8,5 Passo del Tonale (no GPM): 8,6 km al 6,3%;

-Al km 85,8 Palù di Giovo (3a categoria): 5,9 km al 6,8%, con picco al 12%;

-Al km 134,3 Passo del Vetriolo (1a categoria): 11,8 km al 7,7%, con picco al 12%;

-Al km 160,1 Monterovere (1a categoria): 7,9 km al 9,9%; con picco al 15%;

Landa ci aveva provato: Nibali si stacca, ma Carapaz e Hindley sono lì

I favoriti

Altra occasione per i fuggitivi che, dovessero passare indenni il Monterovere, avrebbero la strada spianata per arrivare a Lavarone. Ecco che si fa avanti un'altra occasione per Simon Yates che vuole calare il tris dopo i successi a Budapest (nella cronometro) e Torino. Il britannico ci aveva provato anche nella tappa del Mortirolo, ma è stato ripreso abbastanza presto e potrebbe aver conservato le energie utili per tentare un altro assalto. Parlando di fughe, occhio anche a Bouwman che cerca i punti per la classifica scalatori. Ma, come si dice, l'appetito vien mangiando...

Stoccata di Yates! Successo anche a Torino, rivivi l'arrivo

I big proveranno comunque a giocarsela anche per la vittoria di tappa. E occhio alla sfida tra Jai Hindley e RichardCarapaz, con la maglia rosa che potrebbe cambiare proprio con questa frazione. Tra i due c'è solo una differenza di 3''. Ci sarà il sorpasso?

E poi c'è sempre Vincenzo Nibali. Ora è salito addirittura al 5° posto anche se ha perso terreno. Difficilmente lo lasceranno andare in fuga, si deve inventare qualcosa tra il Passo del Vetriolo e il Monterovere. Ci proverà in combinata con Ciccone?

Simon Yates *****

Hindley, Carapaz ****

Landa, Ciccone, Nibali, Arensman, Bouwman ***

Kämna, João Almeida, Lucas Hamilton, Mollema, Peters, Guillaume Martin, Taaramäe, Vansevenant **

Valverde, Dombrowski, de la Cruz, Hugh Carthy, Kelderman, Buitrago, Formolo, Zana, Fortunato ****

Yates prende e se ne va: ecco l'attacco decisivo

Info utili

-Orario di partenza: 12.40;

-Orario d'arrivo: tra le 16.56 e le 17.31;

-Lunghezza: 168 km;

-Dislivello: 3730 metri;

