Biniam Girmay studia già il ritorno alle corse. L'eritreo aveva vinto a Jesi un 6 giorni dopo la botta ricevuta all'occhio sinistro a causa del tappo dello spumante aperto sul podio. Questa la preiscrizione dell'oftalmologo dell'ospedale di Jesi che ha effettuato un nuovo consulto durante la mattinata di mercoledì dopo che il team aveva deciso di non far proseguire Girmay. È arrivata comunque una buona notizia: dagli ultimi accertamenti svolti, non sonostate riscontrate lesioni alla retina. Dopo l'incredibile infortunio patito sul podio di Jesi studia già il ritorno alle corse. L'eritreo aveva vinto a Jesi un intenso duello con van der Poel , ma non ha potuto continuare il suo Giro che l'aveva visto protagonista fino a quel momento. Poco male, ci saranno altre occasioni per il vincitore della Gand che, ora, potrebbe anche sognare la partecipazione al prossimo Tour de France . Intanto osserverà un periodo di riposo didopo la bottaall'occhio sinistro a causa del tappo dello spumante aperto sul podio. Questa la preiscrizione dell'oftalmologo dell'ospedale di Jesi che ha effettuato un nuovo consulto durante la mattinata di mercoledì dopo che il team aveva deciso di non far proseguire Girmay. È arrivata comunque una buona notizia: dagli ultimi accertamenti svolti,alla retina.

I prossimi obiettivi per Girmay

Il programma di Girmay prevedeva, dopo il Giro d'Italia, due semi classiche belghe già ad inizio giugno. Il 5 con la Brussels Cycling Classic e il 6 con la Ronde van Limburg. A quel punto Girmay avrebbe osservato un periodo di stacco e sarebbe rientrato in Eritrea. Da lì avrebbe gareggiato ai campionati nazionali prima di tornare a pieno ritmo con Giro di Polonia, Tour du Limousin e Bretagne Classic.

Il calendario di Girmay

-5 giugno Brussels Classic,

-6 giugno Ronde van Limburg,

-26 giugno Campionati nazionali d'Eritrea,

-30 luglio-5 agosto Giro di Polonia,

-16-19 agosto Tour du Limousin,

-18 agosto Bretagne Classic,

E se facesse il Tour?

E se dopo i risultati conseguiti al Giro, e in primavera, Girmay venisse chiamato per fare il Tour de France? Lì c'è anche Wout van Aert e si accenderebbe un'intensa sfida a tre considerando che al Tour ci sarà anche Mathieu van der Poel. Discorso su cui sta riflettendo l'Intermarché-Wanty Gobert che al Tour avrà diversi obiettivi. Da Kristoff per le volate, Meintjes per le tappe in salita, ai cacciatori di tappe Adrién Petit, Taco van der Hoorn e Quinten Hermans. C'è posto anche per Girmay?

