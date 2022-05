Cogne. Arrivo in salita, ma solo di 2a categoria. Arriva la fuga? C'è da dire che prima di arrivare a Cogne i corridori affronteranno due GPM molto ostici nella seconda parte di tappa, che potrebbero magari invogliare qualcuno a partire da lontano. Ma ci saranno le energie necessarie per farlo? La tappa di Torino, Bouwman, Kämna e al nostro Diego Rosa. Ultima tappa prima del terzo giorno di riposo. Si chiude un'intensa seconda settimana con la frazione di. Arrivo in salita, ma solo di 2a categoria. Arriva la fuga? C'è da dire che prima di arrivare a Cogne i corridori affronteranno due GPM molto ostici nella seconda parte di tappa, che potrebbero magari invogliare qualcuno a partire da lontano. Ma ci saranno le energie necessarie per farlo? La tappa di vinta da Simon Yates , è stata corsa a velocità folli e chissà che qualcuno non possa pagare - in realtà - gli sforzi degli ultimi giorni. Ci proveranno sicuramente i corridori fuori classifica e, soprattutto, chi vorrà invece incamerare punti per la classifica scalatori . Quindi occhio ae al nostro

Nibali è una bellezza: l'attacco per riprendere Carapaz

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

Il percorso

Tappino alpino con quasi 4000 metri di dislivello, due GPM di 1a categoria e arrivo a Cogne con un GPM di 2a categoria, ma molto lungo. Prima parte di gara non troppo impegnativa fino a Pollein dove è posto il traguardo volante. Da lì si comincerà la scalata al Pila-Les Fleurs (12,3 km al 6,9%, con picco al 15%). Discesa e si ricomincia a salire per il Verrogne (13,8 km al 7,1%, con picco al 14%). Ultimi 22,4 km tutti in salita, con l'ascesa di Cogne. La parte iniziale sarà quella più dura con una media del 7% e picco all'11%. Dal nono km in poi, però, le pendenze saranno più dolci (gli ultimi 3 km al 2,4%). Sarà dura dare distacchi importanti a meno di qualche blackout.

Tutte le salite

-Al km 64 Saint Vincent (no GPM): 4,9 km al 4%;

-Al km 104,7 Pila-Les Fleurs (1a categoria): 12,3 km al 6,9%, con picco al 15%;

-Al km 136,9 Verrogne (1a categoria): 13,8 km al 7,1%, con picco al 14%;

-Al km 177 Cogne (2a categoria): 22,4 km al 4,3%, con picco all'11%;

Yates prende e se ne va: ecco l'attacco decisivo

I favoriti

Bouwman caso mai dovesse entrare nella fuga di giornata. Stesso discorso che potremmo fare anche per Kämna e Ciccone che andranno sicuramente all'attacco. L'abruzzese ci proverà, visto che la Trek Segafredo ha perso ormai la maglia rosa con Juan Pedro López. Come detto, dipenderà molto dalle energie rimaste dopo la tappa di Torino , corsa a folle velocità. Considerando la voglia di vincere la classifica scalatori, sembra una tappa adatta acaso mai dovesse entrare nella fuga di giornata. Stesso discorso che potremmo fare anche perche andranno sicuramente all'attacco. L'abruzzese ci proverà, visto che la Trek Segafredo ha perso ormai la maglia rosa con Juan Pedro López.

Bouwman di forza! Mollema e Formolo battuti, rivivi l'arrivo

E se gli uomini di classifica si dessero ancora battaglia? Dipenderà appunto dalla fuga, ma c'è anche da dire che sarà difficile fare la differenza in cima alla salita di Cogne. Pendenze arcigne in avvio, ma dopo spiana. Sarà volata tra Hindley, Carapaz e Almeida? O ci sarà ancora Simon Yates che partirà con uno dei suoi scatti?

Lorenzo Fortunato. L'anno scorso Martin, Arensman o Kelderman. Parlando di corridori ormai finiti fuori classifica, questa potrebbe essere la tappa del riscatto anche per corridori come. L'anno scorso vinse sul temibile Zoncolan . Non può riprovarci visto che è finito ormai a 16'46'' dalla vetta? Stesso discorso potrebbero farlo anche corridori come Guillaume

Bouwman *****

Carapaz, Simon Yates, Hindley, Ciccone, Kämna ****

Rosa, Formolo, Ulissi, Sosa, Guillaume Martin, Mollema ***

Pozzovivo, Taaramäe, Dombrowski, Arensman, Kelderman, Buitrago **

Fortunato, Lucas Hamilton, Foss, João Almeida, Poels, Nibali, Bilbao, Hugh Carthy *

L'attacco di Carapaz a Superga! Nessuno risponde, Lopez cede

Info utili

-Orario di partenza: 12.25;

-Orario d'arrivo: tra le 16.57 e le 17.31;

-Lunghezza: 178 km;

-Dislivello: 3980 metri;

