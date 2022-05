Giro d'Italia

Simon Yates. Intanto valutare le sue condizioni fisiche dopo la Carapaz, ma in una sola frazione è uscito totalmente dai giochi. Un po' per il caldo, un po' per il problema al ginocchio, ma circolavano voci su un suo potenziale addio per riposarsi e preparare, a questo punto, il Tour. La BikeExchange Jayco ha però smentito tutto. Era atteso un responso su. Intanto valutare le sue condizioni fisiche dopo la botta subita al ginocchio nella tappa dell'Etna e, poi, valutare anche il morale considerando gli 11'15'' persi nella tappa del Blockhaus . Fino a Napoli, infatti, Yates era l'avversario più temibile di, ma in una sola frazione è uscito totalmente dai giochi. Un po' per il caldo, un po' per il problema al ginocchio, ma circolavano voci su un suo potenziale addio per riposarsi e preparare, a questo punto, il Tour. Laha però smentito tutto.

Resta per onorare la corsa e per andare a caccia di tappe

Brent Copeland, che ha confermato la presenza di Yates fino alla fine del Giro. Con l'intento di prendersi comunque qualche soddisfazione dopo la debacle sul Blockhaus e l'addio alla classifica ( A dirlo è direttamente il team manager della formazione australiana,, che ha confermato la presenza di Yates fino alla fine del Giro. Con l'intento di prendersi comunque qualche soddisfazione dopo la debacle sul Blockhaus e l'addio alla classifica ( ora è a 11'11'' da Juan Pedro López ).

Le parole di Simon Yates dopo il Blockhaus

Vediamo cosa succede e vediamo come va il giorno di riposo. Al momento non so ancora cosa farò. Sono giorni che il ginocchio mi fa molto male, sin da quando sono caduto, e non è ancora migliorato. Anche se non è stato l’unico problema che mi ha fatto perdere la corsa. Ho anche fatto fatica col caldo

