Dopo la volata di Messina, si risale il continente e i corridori sono pronti per la sesta frazione di questa edizione del Giro. C'è la Palmi-Scalea che vedrà ancora protagoniste le ruote veloci. Occhio però al percorso: sarà una tappa molto nervosa tra il GPM dopo 34,5 km, e i vari dentelli tra Paola e Diamante. Le squadre degli sprinter faranno bene i loro conti? Speriamo in un successo italiano, considerando che alla casella vittorie - per gli azzurri - c'è ancora lo 0. È dal 2019 che nessun italiano non vinceva neanche una delle prime 5 tappe del Giro d'Italia.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Altra tappa che dovrebbe concludersi con una volata di gruppo, ma occhio alle azioni in fuga. Dopo 34,5 km ci sarà l'unico GPM di giornata con scollinamento all'Aeroporto Razza di Vibo Valentia che anticipa il traguardo volante di Vibo Valentia (in discesa). Poi sarà dritta fino a Paola, quando cominceranno una serie di dentelli che potrebbe favorire i fuggitivi se ne avranno ancora. Se il gruppo avrà fatto bene i conti, però, Scalea sarà teatro di un altro sprint di gruppo.

Le salite

-Aeroporto Razzadi Vibo Valentia (4a categoria): 3,8 km al 4,2%, picco al 9%;

Fatica anche Ewan! Velocisti in difficoltà sulla salita

I favoriti

Cavendish resta il velocista di riferimento di questo Giro d'Italia, ma occhio a Démare e Gaviria che stanno salendo di tono. Démare può infatti viaggiare sulle ali dell'entusiasmo dopo essersi sbloccato finalmente dopo 7 mesi di digiuno. Che sarà la volta di Gaviria questa volta?

Cavendish is back! Volata regale, rivivi l'arrivo

Nizzolo è subito lì dietro a giocarsi le sue chance dopo i piazzamenti di queste prime tappe. Caleb Ewan resta un'incognita, la condizione non sembra essere buona dopo la caduta della prima frazione. C'è anche Dainese che spera di sfondare proprio in questo Giro.

Da vedere poi che combinerà van der Poel. L'obiettivo è la maglia ciclamino, ma il corridore neerlandese non è riuscito a fare la volata di Messina. Sarà lui il velocista dell'Alpecin Fenix? Il team belga potrebbe anche cambiare gerarchie alla luce, soprattutto, del ritiro di Mareczko.

Démare, Gaviria, Cavendish *****

Nizzolo, Ewan, Girmay, Dainese ****

Bauhaus, van der Poel, Consonni, Vendrame ***

Cort Nielsen, Ballerini, Theuns, Albanese, Bol, Felline **

Cimolai, Krieger, Modolo, Rojas, Oldani, Naesen, Gavazzi, Zabel *

Van der Poel si prende il tempo per fare due risate, poi il buffetto a Oldani

Info utili

-Orario di partenza: 12.50;

-Orario d'arrivo: tra le 17.00 e le 17.24;

-Lunghezza: 192 km;

-Dislivello: 900 metri;

