Giro d'Italia 2022 che aprirà la caccia per i big delle classifiche. Da Pogacar a Roglic, passando a Carapaz che cercherà l'assalto al Giro d'Italia già vinto nel 2019. La Ineos Grenadiers vuole infatti conquistare il terzo Trofeo Senza Fine consecutivo dopo i successi Archiviata la stagione delle Classiche , cominciano a pensare ai Grandi Giri. In un battito di ciglio siamo già alche aprirà la caccia per i big delle classifiche. Da, passando ache cercherà l'assalto al Giro d'Italia già vinto nel 2019. La Ineos Grenadiers vuole infatti conquistare il terzoconsecutivo dopo i successi di Bernal e Geoghegan Hart degli ultimi due anni . Poi sfida tra sloveni al Tour, sfida che dovrebbe riproporsi anche alla Vuelta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio squadre, corridori e, soprattutto, capitani per i prossimi tre Grandi Giri.

Big, capitani, vice e gregari al Giro d'Italia

Squadra Capitano Gregari Ineos Carapaz Porte, Sivakov Astana López Nibali, de la Cruz BikeExchange Simon Yates Hamilton, Sobrero Trek Segafredo Ciccone Mollema, Cataldo UAE Emirates João Almeida Formolo, Ulissi Movistar Sosa Valverde Jumbo Visma Dumoulin Foss, Oomen Education Hugh Carthy Chaves, Kudus Bahrain Victorius Landa Pello Bilbao, Poels AG2R Citroën Calmejane Peters Cofidis Martin Perez, Rochas Intermarché Pozzovivo Taaramäe, Hirt Groupama-FDJ Valter - Eolo Kometa Fortunato Diego Rosa Quick Step Vansevenant - Alpecin Fenix Van der Poel Bayer Bora Hansgrohe Kelderman Hindley, Buchmann

Il favorito numero 1 al Giro sarà, ovviamente, Richard Carapaz. Già vincitore del Giro 2019, negli ultimi tre anni è arrivato a podio in tutti i Grandi Giri (2° alla Vuelta 2020, 3° al Tour 2021). Il corridore ecuadoriano avrà comunque temibili rivali: da Simon Yates che sfiorò il successo nel 2018 a Miguel Ángel López, passando per João Almeida. Senza dimenticare Hugh Carthy, Landa, Guillaume Martin e i due italiani Pozzovivo e Ciccone. Ci sarà anche Vincenzo Nibali, ma il siciliano dovrebbe fungere da gregario per Miguel Ángel López.

Big, capitani, vice e gregari al Tour de France

Squadra Capitano Gregari UAE Emirates Pogacar McNulty, Majka, Soler Jumbo Visma Roglic Vingegaard, van Aert, Kruijswijk, Kuss Ineos Martínez A.Yates, Sivakov, Thomas, Pidcock Quick Step Alaphilippe Asgreen Astana López Nibali, Lutsenko, Moscon Education Uran Guerreiro, Padun Bahrain Victorious Haig Landa, Caruso, Teuns, Mäder Movistar Enric Mas Verona DSM Bardet Kragh Andersen Trek Segafredo Ciccone Mollema, Simmons, Tolhoek Cofidis Martin Ion Izagirre, Geschke Bora Hansgrohe Vlasov Konrad, Schachmann Alpecin Fenix van der Poel Meurisse Israel Woods Froome, Fuglsang, Hagen AG2R Citroën O'Connor Cosnefroy, Jungels Groupama-FDJ Gaudu Pinot, Madouas, Storer TotalEnergies Latour - Arkéa Samsic Quintana Barguil Intermarché Meintjes - B/B Hotels Bonnamour Rolland, Gougeard

Tadej Pogacar e Primoz Roglic, i due sloveni che si sono affrontati fino all'ultimo Daniel Martínez che ha dimostrato Vlasov e Jack Haig, così come quella di Ben O'Connor che vuole confermarsi dopo il 4° posto dell'anno scorso. Cercano conferme e riscatti invece i vari Gaudu, Guillaume Martin, Nairo Quintana e Enric Mas. Ci sarà anche il campione del mondo Julian Alaphilippe, ma con quali obiettivi? Poi arriverà il Tour de France, l'appuntamento più importante della stagione. Qui dovrebbe esserci il duello tra, i due sloveni che si sono affrontati fino all'ultimo km della crono di La Planche des Belles Filles al Tour 2020. A vincere fu Pogacar, e Roglic non riuscì ad avere la rivincita la scorsa stagione a causa di una caduta in avvio. Quest'anno promette battaglia, con i due che cercheranno inoltre la doppietta Tour+Vuelta. In casa Ineos ci sarà l'imbarazzo della scelta tra Pidcock, Sivakov, Geraint Thomas, Adam Yates, ma il vero capitano saràche ha dimostrato di avere una marcia in più in questa stagione. Da tenere d'occhio anche la crescita di, così come quella diche vuole confermarsi dopo il 4° posto dell'anno scorso. Cercano conferme e riscatti invece i vari Gaudu, Guillaume Martin, Nairo Quintana e Enric Mas. Ci sarà anche il campione del mondo, ma con quali obiettivi?

Big, capitani, vice e gregari alla Vuelta

Squadra Capitano Gregari Jumbo Visma Roglic Kruijswijk, Gesink, Kuss UAE Emirates Pogacar Soler, João Almeida, Majka, McNulty Quick Step Evenepoel - Movistar Enric Mas Valverde, Verona Ineos Rodríguez Kwiatkowski Bahrain Victorious Haig Pello Bilbao Bora Hansgrohe Higuita Fabbro AG2R Citroën O'Connor Peters Cofidis Ion Izagirre - Arkéa Samsic Quintana - Astana de la Cruz Trek Segafredo López Tiberi Intermarché Meintjes Pozzovivo Lotto Soudal Vanhoucke Cras

Pogacar e Roglic si sfideranno anche alla Vuelta. Dentro anche Enric Mas, Jack Haig, Sergio Higuita, Nairo Quintana e Ben O'Connor. Ma la new entry più importante è rappresentata dall'ingresso in campo di Remco Evenepoel. Ha già debuttato in un Grande Giro, al Giro d'Italia l'anno scorso, ma senza troppo successo col corridore belga che se ne andò una volta completata la seconda settimana. Quest'anno il vero banco di prova, per capire Carlos Rodríguez che in stagione ha raccolto un 3° posto nella generale della Volta Valenciana, un 4° posto nella generale della Volta a Andalucia, un 15° posto nella generale della Volta a Catalunya, un 5° posto al Trofeo Laigueglia e la vittoria della E infine la Vuelta che chiuderà invece la stagione dei Grandi Giri. Se non saranno sfiniti dopo la battaglia al Tour,si sfideranno anche alla Vuelta. Dentro anche Enric Mas, Jack Haig, Sergio Higuita, Nairo Quintana e Ben O'Connor. Ma la new entry più importante è rappresentata dall'di. Ha già debuttato in un Grande Giro, al Giro d'Italia l'anno scorso, ma senza troppo successo col corridore belga che se ne andò una volta completata la seconda settimana. Quest'anno il vero banco di prova, per capire se il vincitore della Liegi può anche competere per un GT. Sempre parlando di giovani, la Ineos Grenadiers potrebbe testare un giovane per la classifica generale:che in stagione ha raccolto un 3° posto nella generale della Volta Valenciana, un 4° posto nella generale della Volta a Andalucia, un 15° posto nella generale della Volta a Catalunya, un 5° posto al Trofeo Laigueglia e la vittoria della tappa di Mallabia al Giro dei Paesi Baschi

