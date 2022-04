van der Poel comincia già a pensare al Archiviata la stagione delle Classiche di Primavera con il 9° posto alla Roubaix comincia già a pensare al prossimo Giro d'Italia che partirà il 6 maggio. Il neerlandese ha già confermato la sua presenza alla Corsa Rosa e sarà uno spettacolo vederlo in azione. Ma sono finiti i tempi degli attacchi da lontano di VDP? Così sembrerebbe a sentire direttamente il corridore... Noi non è che ci crediamo in realtà e speriamo di vederlo all'attacco, sempre.

Ho cambiato il mio modo di correre

Ho realizzato che questi stupidi attacchi, come quello in solitaria alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne dello scorso anno, sono divertenti, ma possono costarmi la vittoria. Se avessi corso in maniera più astuta, probabilmente avrei vinto quella gara. Il mio modo di correre mi ha comunque anche portato tanto. Probabilmente altre corse non le avrei vinte se fossi stato più 'astuto'. Il livello, però, ora è così alto che è quasi impossibile correre stupidamente. [van der Poel a Sporza]

Riposo fondamentale per rendere bene

Senti sempre dire che i corridori realizzano quanto amano il ciclismo solo dopo un problema fisico ed è vero. Adesso amo di nuovo il ciclismo e gli allenamenti. Gli ultimi anni li ho vissuti da una corsa all’altra e ho avuto poche occasioni per allenarmi. Mi piace questo, ma adesso ho visto che un po’ di riposo può anche essere buono

