Ciclismo

Giro d'Italia - Vecchietti chi? L'arrivo di Nibali e Valverde: bella prestazione sul Blockhaus

GIRO D'ITALIA - Nibali 9° a 34'' da Hindley, Valverde subito dietro 10° a 46''. I due vecchietti del Corsa Rosa hanno tenuto botta e non si sono staccati sul Blockhaus se non nella fase finale quando ha attaccato Carapaz. Buone notizie con la speranza per entrambi di vederli attaccare e vincere almeno una tappa.

00:00:30, un' ora fa