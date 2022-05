Jai Hindley è riuscito a mettere tra sé e Carapaz dopo la tappa del Fedaia, Nibali. Insomma, la lotta vera sarà per il successo di tappa. Dopo che abbiamo fatto quattro con Covi, si spera nel pokerissimo con uno tra Affini e Sobrero che, ricordiamolo, è il Cala il sipario sul Giro d'Italia. C'è ancora storia per la maglia rosa? L' 1'25'' di distanza cheè riuscito a mettere tra sé edopo la tappa del Fedaia, vinta da Covi , può essere sufficiente per vincere il Giro. Ma non si sa mai. Tutto può succedere in 17 km e poco più. Non ci sono poi tante altre posizioni da difendere: Hugh Carthy potrebbe superare López, mentre Pello Bilbao deve difendersi da Hirt visto che pare difficile possa scalzare. Insomma, la lotta vera sarà per il successo di tappa. Dopo che abbiamo fatto quattro con Covi, si spera nel pokerissimo con uno trache, ricordiamolo, è il campione nazionale italiano a cronometro

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 21a tappa 13:30-17:55

Ad

Calendario e Risultati

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Jai Hindley Mikel Landa

E anche il grande tennis

Il Roland Garros 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione. Solo con la piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale a partire dal 22 maggio 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Yates devastante! Trionfo a crono, rivivi l'arrivo

Il percorso

Per il quarto anno consecutivo, il Giro si concluderà con una cronometro individuale all'ultima tappa. 17,4 km da Verona a Verona, con 280 metri di dislivello. Questo perché dopo 4,9 km comincerà la scalata del Torricella Massimiliana (4,5 km al 5%) che rappresenterà anche l'ultimo GPM di questa edizione. Seguono 4 km di discesa e si vola verso Piazza Bra-Arena dove si concluderà la cronometro e questo Giro. L'ultima volta a Verona fu il giorno di Carapaz (nel 2019), ma questa volta...

Tutte le salite

-Al km 9,5 Torricella Massimiliana (4a categoria): 4,5 km al 5%, con picco al 6,2%;

Hindley stacca Carapaz! Il momento decisivo della tappa (e del Giro?)

I favoriti

Matteo Sobrero che arriva inoltre dal Edoardo Affini che con le sue trenate in fuga negli ultimi giorni, si è proprio allenato in vista di questa cronometro. Inevitabilmente, la salita di quasi 5 km macchierà il risultato finale di questa cronometro, ma i due ragazzi azzurri non vogliono perdere questa occasione vista l'assenza di uno come Filippo Ganna. Parliamo, ovviamente, del campione nazionale a cronometroche arriva inoltre dal 4° posto nella crono (quasi) tutta in salita di Budapest. E poi anche diche con le sue trenate in fuga negli ultimi giorni, si è proprioin vista di questa cronometro.

Sobrero è uno spettacolo! Rivivi il suo arrivo nella crono

Mathieu van der Poel e Magnus Cort Nielsen. Un passo più indietro rispetto ad Affini e Sobrero, ma con un background in salita un po' più importante. Il neerlandese ha cercato a più riprese il bis Questa può essere anche l'occasione per. Un passo più indietro rispetto ad Affini e Sobrero, ma con un background in salita un po' più importante. Il neerlandese ha cercato a più riprese il bis dopo la vittoria di Visegrád e ci andò proprio vicino con la crono di Budapest. VDP non è un cronoman alla Ganna o alla van Aert, ma abbiamo visto come renda tantissimo nelle prove non lunghissime. Avrà però le gambe per farlo dopo 1000 scatti negli ultimi 20 giorni? E poi c'è Cort Nielsen che per poco non soffiava una crono a Roglic lo scorso anno. Non ha ancora la gamba dei giorni migliori, ma sta crescendo.

van der Poel sfiora un altro successo, ma è 2°: rivivi la sua gara

Un altro nome per una crono del genere sarebbe stato Arensman, ma è un altro che ha piazzato davvero tantissimi scatti negli ultimi giorni. E Pello Bilbao? Il basco è un cronoman e ha da difendere la sua posizione in classifica. Improbabile scavalchi Nibali (dovrebbe recuperargli 58''), ma deve stare attendo da Hirt che è appena dietro.

Affini, Sobrero *****

van der Poel, Cort Nielsen ****

Foss, Dowsett, Tulett, Arensman ***

Brändle, Barta, Hepburn, Pello Bilbao **

Castroviejo, Felline, De Gendt, van Emden *

Affini va forte, ma il gatto di più! Fuoriprogramma nella crono

Info utili

-Orario d'arrivo: 17.10 circa;

-Intertempo: dopo 9,5 km;

-Lunghezza: 17,4 km;

-Dislivello: 280 metri;

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29