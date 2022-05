Giro d'Italia

Calendario e Risultati

Il mio Giro è stato positivo

Un bilancio sicuramente positivo per me. Essere arrivato fino qui mi rende più che felice e ora devo pensare a finire la stagione. Ho mantenuto il 4° posto e mi sento soddisfatto. Sapete che l'avvicinamento al Giro è stato difficile e che fino a pochi giorni fa ero fuori classifica. Sull’Etna non era andata bene, ma poi sono riuscito a recuperare e questo risultato può solo rendermi felice

Nibali alza già bandiera bianca: il momento in cui si stacca sull'Etna

Il Passo Fedaia? Una salita che ho sempre odiato

Questa salita l’ho sempre odiata, non ti lascia mai respiro, perché non hai riferimenti, la odio e oggi non credo di aver cambiato idea. Ho pensato solo a mantenere il mio ritmo portandolo fino in cima e raggiungere il traguardo. Questa mattina quando sono salito sul palco alla partenza, il pubblico mi ha regalato grandi emozioni, che ti rendono tutto meno difficile. Devo ringraziare anche la mia squadra che mi ha fatto tornare a questa corsa e questo mi ha dato tanta serenità mentale

Un ringraziamento a Beppe Martinelli

Quando ho avuto problemi fisici in primavera volevo buttare tutto in aria e fermarmi, poi Martinelli, che mi conosce più di tutti, mi ha detto di andare in bici e di fare quello che mi piace. Questo mi ha dato la carica per ripartire e ora sono qui. Sono soddisfatto per questo Giro che per me si chiuderà con un ottimo risultato

Nibali è una bellezza: l'attacco per riprendere Carapaz

