Elia Viviani si è confermato uno dei pistard italiani più forti di sempre, agguantando un’altra medaglia olimpica, Un 2021 in ogni caso da ricordare. Se su strada le cose non sono andate come ci si aspettava,, agguantando un’altra medaglia olimpica, con il bronzo a Tokyo nell’omnium e aggiungendo alla sua collezione uno strepitoso oro mondiale nell’eliminazione.

Ineos Grenadiers e tanta voglia di gettarsi nella mischia a caccia di volate vincenti. Ora è arrivato il momento di uscire dal velodromo e di tornare a far sul serio su strada. L’azzurro ha deciso di cambiare squadra e tornare alle origini: nuovo contratto con lae tanta voglia di gettarsi nella mischia a caccia di volate vincenti.

Come dichiarato a L’Arena, occhi puntati sul Giro d’Italia. Anche se le tappe per velocisti non sono tantissime e sarà quasi impossibile agguantare la Maglia Rosa in una prima frazione durissima: “Sono massimo cinque. Non mi sorprende perché la tradizione dice che il Giro è la più dura delle tre grandi corse a tappe. Soltanto il miglior Colbrelli potrebbe farcela su un finale di cinque chilometri al 5 per cento”.

Il sogno è quello di agguantare la classifica a punti e concludere al meglio la Corsa Rosa in quel di Verona: “Sarebbe bello entrare in Arena con la maglia ciclamino”.

