Grandi tappe, molti nomi e inzio previsto ilcon partenza da: si sta configurando ildi ciclismo giunto alla sua 33/a edizione. Tra le varie tappe, ci sono anche Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Saranno, invece,e che fanno parte delle migliori 24 squadre al mondo; sono diverse le nazionalità, oltre ovviamente all'Italia troviamo Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda e Spagna. Come detto, si partirà da Cagliari con una cronometro individuale di 4,7 km per poi proseguire lungo la costa orientale dell'isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (primo luglio) per concludersi con una tappa riservata alle velociste lunga 112,7 km da Dorgali a Olbia. La corsa terminerà il 10 luglio a, dopo 90,8 km a tutta velocità.