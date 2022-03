30 giugno 2022 con partenza da Cagliari: si sta configurando il Giro Donne 2022 di ciclismo giunto alla sua 33/a edizione. Tra le varie tappe, ci sono anche Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Saranno 144, invece, le atlete partecipanti e che fanno parte delle migliori 24 squadre al mondo; sono diverse le nazionalità, oltre ovviamente all'Italia troviamo Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda e Spagna. Come detto, si partirà da Cagliari con una cronometro individuale di 4,7 km per poi proseguire lungo la costa orientale dell'isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (primo luglio) per concludersi con una tappa riservata alle velociste lunga 112,7 km da Dorgali a Olbia. La corsa terminerà il 10 luglio a Padova, dopo 90,8 km a tutta velocità. Grandi tappe, molti nomi e inzio previsto ilcon partenza da: si sta configurando ildi ciclismo giunto alla sua 33/a edizione. Tra le varie tappe, ci sono anche Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Saranno, invece,e che fanno parte delle migliori 24 squadre al mondo; sono diverse le nazionalità, oltre ovviamente all'Italia troviamo Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda e Spagna. Come detto, si partirà da Cagliari con una cronometro individuale di 4,7 km per poi proseguire lungo la costa orientale dell'isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (primo luglio) per concludersi con una tappa riservata alle velociste lunga 112,7 km da Dorgali a Olbia. La corsa terminerà il 10 luglio a, dopo 90,8 km a tutta velocità.

IL MONTEPREMI

Per rafforzare il binomio donna-sport, l'organizzazione ha deciso di quintuplicare il montepremi arrivando a 250 mila euro, di cui 50 mila andranno alla vincitrice finale. Un segnale molto positivo per il nostro paese che sta crescendo a vista d'occhio sotto questo aspetto dando maggior risalto allo 'sport in rosa'. Inoltre, a tutte le partecipanti sarà riservato un’ospitalità di alto livello e un'ottima visibilità mediatica grazie agli accordi presi con Discovery/Eurosport e RAI che garantiranno una diffusione in oltre 160 Paesi nel mondo. A tal proposito, ha parlato Roberto Ruini, fondatore di PMG Sport e Direttore Generale del Giro Donne: "Il meritato ritorno nell’UCI Women’s World Tour del Giro Donne è un risultato internazionale importante che premia prima di tutto l’alta qualità sportiva delle atlete in competizione, il vero patrimonio di questa storica gara, insieme al nostro impegno per valorizzarlo al meglio, come organizzatori, produttori e distributori".

LE TAPPE

30 giugno: Cagliari

1 luglio: Villasimius-Tortolì

2 luglio: Cala Gonone-Olbia

3 luglio: PAUSA

4 luglio: Cesena

5 luglio: Carpi-Reggio Emilia

6 luglio: Sarnico-Bergamo

7 luglio: Prevalle-Passo Maniva

8 luglio: Rovereto-Aldeno

9 luglio: San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino

10 luglio: Abano Terme-Padova

