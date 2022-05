Ciclismo

Hindley brucia Carapaz! Altro abbuono, è a 3 secondi in classifica

GIRO D'ITALIA - Nella 16esima tappa vince Hirt davanti a Arensman e allora per i big che lottano per la maglia rosa c'è in palio il terzo abbuono sul traguardo dell'Aprica. Se lo aggiudica Jai Hindley, che brucia Carapaz e si porta a tre secondi in classifica generale dall'ecuadoriano.

00:01:16, un' ora fa