È ormai qualche giorno che siamo risaliti dall'e siamo già finiti in Liguria, per la tappa più lunga del Giro, la Parma-Genova vinta da Oldani . I corridori e la carovana rosa, però, sono rimasti molto soddisfatti del soggiorno e l'accoglienza in Abruzzo che ha ospitato due tappe di questa edizione più il giorno di riposo al termine della prima settimana (a Pescara). Secondo le ultime voci, inoltre,dovrebbe ospitare una tappa del Giro anche nel 2023. Ma sarà una tappa molto speciale, perché quellache aprirà le danze al Giro 106.

La Regione abruzzese e la provincia di Pescara sarebbero, infatti, in trattativa con i vertici di RCS per assicurarsi la “Grande Partenza”. E, secondo quanto appreso da tuttobiciweb, l'accordo sarà formalizzato molto presto.

Se confermato, sarebbe la seconda volta che un Giro d'Italia partirà dall'Abruzzo. È già successo nel 2001 con il cronoprologo Montesilvano-Pescara che vide il trionfo del belga Rik Verbrugghe che indossò poi la maglia rosa fino alla quarta tappa di Montevergine di Mercogliano.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.