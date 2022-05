Ciclismo

Il Giro lontano dall'Italia: 14 Grandi Partenze all'estero

Per la 14a volta in 105 edizioni, il Giro d'Italia si apre lontano dai confini nazionali. L'Ungheria ospita la Grande Partenza per la prima volta nella storia, a quattro anni di distanza dall'esperienza in Israele che vide Elia Viviani trionfare in due tappe su tre.

00:01:29, 2 ore fa