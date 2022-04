Sta prendendo forma la startlist ufficiale dell'imminente, al via venerdì 6 maggio da Budapest . E anche la, probabilmente la squadra di riferimento della prossima corsa rosa, ha comunicato i nominativi degli otto convocati per il primo Grande Giro stagionale. Come previsto, saràad avere il ruolo di capitano. L'ecuadoriano, già vincitore nel 2019, avrà indue pedine di sostegno fondamentali soprattutto nelle tappe di montagna. Con loro, ci saranno anche. Non ci sarà, invece, Elia Viviani: la formazione britannica punterà quasi esclusivamente alla generale, sacrificando le volate. Assente anche il vincitore del 2020, Tao Geoghegan Hart.