Kämna sprinta per il GPM: due punti per lui

GIRO D'ITALIA - Lennard Kämna è il detentore della maglia blu e all'unico GPM di giornata non si fa sorprendere. Dopo Diego Rosa, che guida la corsa in solitaria, è lui a transitare per primo e a prendersi due punticini.

