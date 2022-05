La Santena-Torino è stata - per distacco - la tappa più spettacolare del Giro d'Italia numero 105 . Una frazione in cui i pretendenti alla maglia rosa si sono dati battaglia fin dalle prime rampe e dove ha esultatocon un assolo da applausi nel finale. E se gente comeha dimostrato di essere brillante, dividendo le luci delle ribalta anche con i magnifici Vincenzo Nibali , c'è un corridore che ha in parte deluso le aspettative:. Lo spagnolo della Bahrain-Victorious era stato tra i migliori sul Blockhaus , mentre tra Superga e il Colle della Maddalena ha faticato di più, chiudendo al settimo posto a 51 secondi dal vincitore.

