Non si può dimenticare uno come Michele Scarponi ma, da oggi, c'è una targa a commemorarlo ai piedi del Colle dell'Agnello. Si, proprio la storica salita che fu teatro della rimonta di Vincenzo Nibali che, nel 2016, riuscì a conquistare un Giro d'Italia impossibile . E proprio in quel punto - dopo il Colle dell'Agnello - Scarponi, che era in fuga, si fermò per attendere il suo compagno di squadra per scortarlo fin su in cima a Risoul per conquistare la maglia rosa. Sotto il Forte di Queyras, proprio al termine della discesa, è stata posta una targa per ricordare il corridore marchigiano morto tragicamente nel 2017 , investito da un furgone mentre si stava allenando sulle strade di casa.

Evento fortemente voluto dalla Fondazione Scarponi, e dalla famiglia, per ricordare un momento molto importante della carriera di Michele che si è sempre speso per i compagni di squadra in un grande lavoro di gregariato. Alla presentazione della targa c'era anche il ds dell'Astana Beppe Martinelli, al tempo proprio ds del team che prese la scelta di far fermare Scarponi per dare una mano a Nibali che era riuscito a staccare Kruijswijk al termine della salita.

