Ciclismo

Miguel Angel Lopez si ritira, Nibali cede, vince Kämna e Juan Pedro Lopez in rosa: gli highlights della quarta tappa

GIRO D'ITALIA - Giornata intensa, quella che vede l'Etna come arrivo della corsa. Nelle prime battute si ritira Miguel Angel Lopez per un problema pregresso all'anca. La vittoria va a Lennart Kämna, che batte in volata Juan Pedro Lopez dopo una lunga fuga. Lo spagnolo della Trek si consola con la maglia rosa. Staccato fin da subito van der Poel, più avanti cedono anche Dumoulin e Nibali.

00:02:59, 24 minuti fa