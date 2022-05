Giro d'Italia. 45 batteranno la nostra bandiera e come è piuttosto scontato che sia, saremo il contingente nazionale più numeroso. Le liste in cui primeggiamo, però, potrebbero anche fermarsi qui perchè in questa corsa rosa la pattuglia di casa dovrà sgomitare per ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche più prestigiose. Ciò non significa, però, che non esistano chance di essere protagonisti. Facciamo la conta. Con la presentazione delle squadre e la genesi della startlist ufficiale , è ormai tempo di Tre tappe in Ungheria e le restanti diciotto nel Belpaese disegneranno la 105edizione della "corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo". Una festa popolare, colorata dalla gente in festa sulle strade e da 176 corridori in gara pronti a rincorrere i rispettivi obiettivi, piccoli, grandi o incommensurabili che siano. Di questi,e come è piuttosto scontato che sia, saremo il contingente nazionale più numeroso. Le liste in cui primeggiamo, però, potrebbero anche fermarsi qui perchè in questa corsa rosa la pattuglia di casa dovrà sgomitare per ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche più prestigiose. Ciò non significa, però, che non esistano chance di essere protagonisti. Facciamo la conta.

Partiamo dal signore che questa corsa l'ha vinta un paio di volte e che a Budapest comincerà la sua 11esima avventura in rosa. Vincenzo Nibali avrà sempre un feeling e un amore incondizionato per il Giro. Il suo ruolo all'interno della contesa è cambiato, ma non è certo diventato marginale. Nel 2021 partì al fianco di Giulio Ciccone (poi ritiratosi) e chiuse 18esimo, stavolta ha in Miguel Angel Lopez il faro per la classifica generale nell'avventura bis all'Astana. Certo, il colombiano non è campione di costanza e lo Squalo si è guadagnato sul campo la libertà di fare la sua corsa quando le dinamiche lo permetteranno. Uno o più successi di tappa devono essere l'obiettivo, provando ad azzannare la corsa nella terza, tosta settimana. Ma senza lo stress di qualche anno fa. L'altro veterano da "alta" classifica è Domenico Pozzovivo, alfiere della Intermarché - Wanty Gobert e al via del suo 16esimo Giro d'Italia. L'immarcescibile lucano ha cento vite, ma a meno di cataclismi entrare nella top 10 finale (obiettivo centrato sei volte, l'ultima nel 2018) sarà una chimera.

Giulio Ciccone e Lorenzo Fortunato. Il primo guida la Trek Segafredo, dove può contare su pedine preziose come Bauke Mollema, Juan Pedro Lopez e il rampante Mattias Skjelmose Jensen. Nel 2021 rimase in corsa per il podio finale per 17 tappe, poi una caduta nella frazione di Sega di Ala lo condusse al ritiro. La sensazione è che - al di là di riuscire a stare lontano dai guai - stavolta sarà più complesso replicare il risultato che stava maturando nella passata edizione. Entrare nei primi dieci a Verona sarebbe risultato inedito e prezioso per lui, ma se dovesse uscire di classifica diventerebbe uomo da corsa per la maglia blu e per almeno un successo parziale nella terza settimana. Fortunato è l'eroe dello Zoncolan e in questa edizione le possibilità di entrare in top 10 sono reali. E allora le nostre migliori carte per la generale rispondono ad altri due nomi:. Il primo guida la Trek Segafredo, dove può contare su pedine preziose come Bauke Mollema, Juan Pedro Lopez e il rampante Mattias Skjelmose Jensen. Nel 2021 rimase in corsa per il podio finale per 17 tappe, poi una caduta nella frazione di Sega di Ala lo condusse al ritiro. La sensazione è che - al di là di riuscire a stare lontano dai guai - stavolta sarà più complesso replicare il risultato che stava maturando nella passata edizione., ma se dovesse uscire di classifica diventerebbee per almeno un successo parziale nella terza settimana.e in questa edizione ci si aspetta da lui un ulteriore salto di qualità. Sale l'ambizione della sua Eolo-Kometa a pari passo con la pressione: riuscirà il 26enne vivere senza drammi le dinamiche di gara dei big o preferirà una classifica più tranquilla in nome di una maggiore libertà d'azione per centrare un successo parziale? Se la risposta sarà la prima opzione e lui non vivrà giornate particolarmente buie,

Giacomo Nizzolo. Dal successo di Verona al sogno di vincere per la terza volta la classifica a punti (2015 e 2016 le altre due): dovrà superare avversari agguerriti e tante montagne, quantomeno per portare a termine un Grande Giro come non gli succede - per un motivo o per l'altro - dalla Vuelta 2018. Nelle volate proposte dal percorso, si giocheranno le loro carte con credibilità anche Alberto Dainese (DSM), Jakub Mareczko (Alpecin-Fenix), Sacha Modolo (Bardiani-CSF) e Simone Consonni (Cofidis), pur partendo più indietro nella griglia rispetto ai nomi citati. Voltando pagina e salendo di velocità, diamo un occhio agli uomini jet. Il più quotato per battagliare coi vari Caleb Ewan, Arnaud Demare, Mark Cavendish e Fernando Gaviria è di certo. Dal successo di Verona(2015 e 2016 le altre due): dovrà superare avversari agguerriti e tante montagne, quantomeno per portare a termine un Grande Giro come non gli succede - per un motivo o per l'altro - dalla Vuelta 2018. Nelle volate proposte dal percorso, si giocheranno le loro carte con credibilità anche(DSM),(Alpecin-Fenix),(Bardiani-CSF) e(Cofidis), pur partendo più indietro nella griglia rispetto ai nomi citati.

Filippo Zana e Alessandro Covi. Il primo guida una Bardiani-CSF-Faizané che farà il diavolo a quattro per mettersi in mostra e lui è l'uomo deputato per le salite. Di sicuro lo vedremo allo scoperto. Giovanni Aleotti sono riposte verdi speranze, ma il corridore della BORA Hansgrohe si ritrova in squadra tre grossi calibri come Wilco Kelderman, Jai Hindley e Emanuel Buchmann e sarà al loro servizio. Nella categoria "varie ed eventuali" possiamo inserire gente come Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) in gran forma e anche lui interessato ad arrivi mossi, Andrea Vendrame (Ag2R-Citroen), Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Ninyl) e l'uomo fuga Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech). Bonus track per Diego Ulissi, pure lui compagno di Almeida, ma che in una corsa rosa raramente non lascia il segno (8 successi di tappa). Per quanto riguarda i nostri giovani, tra i nomi più attesi ci sono quelli di. Il primo guida una Bardiani-CSF-Faizané che farà il diavolo a quattro per mettersi in mostra e lui è l'uomo deputato per le salite. Di sicuro lo vedremo allo scoperto. Il secondo è stato grande protagonista a inizio stagione tra Murcia, Andalucia (e pure Laigueglia) e ha il talento per giocarsi la vittoria in qualche frazione mossa, magari entrando in una fuga. Va detto, però, che gareggia con uno dei pretendenti alla classifica generale come Joao Almeida e potrebbe spendersi per il portoghese. Anche susono riposte verdi speranze, ma il corridore della BORA Hansgrohe si ritrova in squadra tre grossi calibri come Wilco Kelderman, Jai Hindley e Emanuel Buchmann e sarà al loro servizio. Nella categoria "varie ed eventuali" possiamo inserire gente come(Eolo Kometa) in gran forma e anche lui interessato ad arrivi mossi,(Ag2R-Citroen),(Quick Step-Alpha Ninyl) e l'uomo fuga(Israel-Premier Tech). Bonus track per, pure lui compagno di Almeida, ma che in una corsa rosa raramente non lascia il segno (8 successi di tappa).

