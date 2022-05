Ciclismo

Nibali: "Dispiace per Almeida, periodo di *****. Sono contento del mio Giro"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Vincenzo Nibali prima del via della 18esima tappa. Dopo il ritiro di Joao Almeida causa positività al Covid-19, lo Squalo è risalito al quarto posto in classifica generale. Il podio non è vicinissimo, ma lui è contento della sua corsa rosa viste le aspettative e negli ultimi giorni potrebbe ancora inventarsi qualcosa.

00:02:30, un' ora fa