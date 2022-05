Ciclismo

Nibali è una bellezza: l'attacco per riprendere Carapaz

GIRO D'ITALIA - Vincenzo Nibali è stato uno dei grandi protagonisti della quattordicesima tappa, chiudendo alla fine quarto dietro a Yates, Hindley e Carapaz. Lo Squalo aveva provato ad attaccare in precedenza, come in questo caso dove si alza sui pedali per andare a riprendere proprio Carapaz.

00:00:55, un' ora fa