Ciclismo

Nibali incanta, esulta Yates e Carapaz in rosa: gli highlights

GIRO D'ITALIA - La quattordicesima tappa è la più bella di questa corsa rosa. Dopo la partenza di Santena si susseguono gli attacchi, ma la BORA fa corsa dura e i big si trovano in testa già a 70 chilometri dalla fine. Lopez si stacca, mentre Nibali è molto brillante e si gioca la tappa con Carapaz, Hindley e Yates. L'inglese parte sull'ultimo strappo e vince in solitaria a Torino. Carapaz in rosa

00:03:49, 42 minuti fa