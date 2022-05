Ciclismo

Nibali: "Testa e cuore ci sono, vediamo se avrò le gambe per provarci"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Vincenzo Nibali prima del via della 20esima tappa, la sua ultima in carriera per quanto riguarda le frazioni di montragna. Vedremo lo Squalo all'attacco?

00:02:37, 37 minuti fa