Problemi alla bici per van der Poel! Si ferma e riparte a fatica

GIRO D'ITALIA - Mentre la corsa entra nel vivo, Mathieu van der Poel è costretto a fermarsi per un problema alla bicicletta. Non una, ma ben due volte. Il corridore della Alpecin-Fenix riparte a fatica, ma in pochi chilometri riuscirà a rientrare.

00:01:52, un' ora fa