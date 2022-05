Ciclismo

Problemi alla ruota per Gaviria: il colombiano deve fermarsi

GIRO D'ITALIA - Fernando Gaviria non è stato molto fortunato in questa corsa rosa e anche nell'undicesima tappa è vittima di un intoppo. A 107 chilometri dal traguardo di Reggio Emilia, il colombiano della UAE Emirates è costretto a fermarsi per un problema alla ruota posteriore.

00:00:32, 41 minuti fa