Ciclismo

Rosa fa il suo dovere: è primo al GPM di Il Pilonetto

GIRO D'ITALIA - Diego Rosa è il proprietario della maglia blu di miglior scalatore e in questa tappa può trovare punti importanti. Il corridore della Eolo-Kometa non delude e passa per primo al GPM di Il Pilonetto.

00:00:33, 2 ore fa