Ciclismo

Rosa: "Giornata da fuga, ma sarà un terno al lotto entrarci"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Diego Rosa prima del via della quindicesima tappa. Il corridore della Eolo-Kometa è detentore della maglia blu di miglior scalatore e in una tappa con tre GPM di prima categoria cercherà in ogni modo di andare in fuga.

00:01:58, 8 minuti fa