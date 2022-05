Ciclismo

Sobrero da sballo! Crono di Verona dominata, rivivila

GIRO D'ITALIA - Si chiude in bellezza la corsa rosa numero 105, con Matteo Sobrero che domina la cronometro conclusiva di Verona vincendo per distacco davanti a Arensman e van der Poel. Rivivamo insieme la sua prova, davvero magnifica. Per l'Italia è il quinto successo in questa edizione, per la BikeExchange il terzo dopo la doppietta di Simon Yates.

00:01:37, 28 minuti fa