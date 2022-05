Ciclismo

Tappa 4: Avola-Etna Nicolosi (rifugio Sapienza), il percorso 3D

GIRO D'ITALIA - La corsa rosa sbarca in Sicilia con una tappa da non perdere: è il primo, vero arrivo in salita. L'avvicinamento all'Etna è caratterizzato da un saliscendi nella prima parte e da un settore piuttosto agevole poi. L'ascesa finale verrà affrontata da un versante inedito: lungo 22 chilometri e con pendenza media del 5,9%. Tratto più duro tra il chilometro 12 e 14, con punte del 14%.

00:00:59, un' ora fa