Ciclismo

The Power of Sport: L'Ungheria si colora di rosa: tutto pronto per la Grande Partenza del Giro

Nella nostra nuova rubrica settimanale, The Power of Sport, scopriamo come l'Ungheria si prepara ad accogliere la Grande Partenza del Giro d'Italia 2022. Le prime tre tappe della Corsa Rosa si svolgeranno in terra magiara, con la spettacolare crono tra le strade di Budapest e traguardo al castello. Attila Valter sarà la star assoluta.

00:03:50, 36 minuti fa